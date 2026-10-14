Menko Zulhas Pastikan Kesiapan Operasional Serentak Kopdes Merah Putih Besok

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberi sambutan pada Pembukaan World Coconut Day 2026 di Courtyard by Marriot Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2026). World Coconut Day 2026 mengangkat tema Kelapa di Tengah Ketidakpastian: Menjamin Pangan, Energi, dan Penghidupan yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi serta mendorong dampak nyata bagi pengembangan industri kelapa dunia. ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa (ANTARA FOTO/I GEDE FERLIAN SEPTA WAHYUSA)
JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang agenda operasionalisasi serentak pada 15 Oktober 2026.
“Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga,” kata Zulhas, dikutip Rabu (14/11).
Menko Pangan mengatakan itu saat meninjau tiga KDKMP di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni KDKMP Purbayan, Kadilangu, dan Menuran, bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Menurut Zulhas, kesiapan koperasi tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan dan ketersediaan sarana, tetapi juga kemampuan pengelola menjalankan usaha serta menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menjelaskan, KDKMP disiapkan untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, elpiji 3 kilogram (kg), serta pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan beras seharga Rp 12.500 per kg guna membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
Selain menyalurkan kebutuhan pokok, Zulhas menekankan pentingnya peran KDKMP dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan menghubungkan petani dengan Perum Bulog untuk penyerapan gabah.
“Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kg untuk kemudian diserap Bulog,” ucapnya.
Melalui mekanisme tersebut, koperasi diharapkan dapat membantu petani memperoleh kepastian pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.
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