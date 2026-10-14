Wamendes Klaim Para Kades Dukung Kopdes Merah Putih Meski Cicilan Pakai Dana Desa

JawaPos.com – Wakil Menteri Desa (Wamendes) Ahmad Riza Patria mengeklaim kepala desa dan perangkat desa mendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, meski pembangunan koperasi tersebut dicicil menggunakan dana desa.

Menurut Riza, Kopdes Merah Putih merupakan aset desa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kementerian Desa dan seluruh asosiasi perangkat asosiasi kepala desa, para perangkat desa sangat mendukung program pemerintah, program Bapak Presiden, terkait koperasi desa ya,” kata Riza kepada wartawan di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10).

Riza menjelaskan, pembangunan Kopdes Merah Putih dibiayai menggunakan dana desa yang dicicil selama enam tahun. Namun, dia menilai skema tersebut sebanding dengan kepemilikan koperasi yang diperuntukkan bagi desa dan masyarakatnya.

“Koperasi Desa ini kan milik desa. Bahkan keuntungannya disepakati 20 persen kembali ke desa. Dan anggotanya Koperasi Desa ya masyarakat desa,” tuturnya.

Karena itu, Riza meyakini keberadaan koperasi akan membantu aktivitas ekonomi di desa. Dia menyebut koperasi nantinya tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi saluran penyaluran bantuan sosial dan layanan pembayaran.

“Semua nanti bantuan langsung tunai, PKH semua nanti melalui Koperasi Desa ya. Nanti tidak sulit lagi mencari pupuk, bisa datang ke situ, sembako, beras, minyak, gula bisa datang ke Koperasi Desa,” ungkapnya.

Menurut Riza, koperasi juga dapat menjadi tempat masyarakat menyampaikan keluhan terkait bantuan maupun kebutuhan lainnya. Dia menggambarkan Kopdes Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi dan interaksi masyarakat desa.