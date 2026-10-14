Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Boleh Kelola Tambang, Alasannya sesuai UU Minerba

JawaPos.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih diizinkan mengelola tambang.

Dia menyatakan perizinan tersebut sesuai dengan UU Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Undang-Undang Minerba itu boleh, koperasi (Kopdes Merah Putih mengelola tambang)," ucapnya usai rapat koordinasi terbatas Kopdes Merah Putih di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10).

Jika di sebuah kawasan atau desa tersebut terdapat potensi minerba, lanjut Ferry, Kopdes Merah Putih dapat mengelola tambang.

Dia memastikan pengelolaan tambang oleh Kopdes tidak bakal mengganggu perusahaan tambang yang terlebih dulu beroperasi.