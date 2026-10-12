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Dimas Choirul
Selasa, 13 Oktober 2026 | 04.55 WIB

Bongkar Anomali Harga Ayam dan Telur, Mentan: Mafianya Masih Bercokol di Antara Kita

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10). (Istimewa) - Image

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar adanya anomali harga ayam dan telur yang terjadi di tingkat produsen dan konsumen. 

Di tengah keluhan peternak akibat rendahnya harga jual, masyarakat justru harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan kedua komoditas tersebut. 

Amran meminta dugaan permainan harga di rantai distribusi atau middleman ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena peternak dan konsumen sama-sama menghadapi persoalan harga, meskipun berada pada sisi yang berbeda.

“Ada yang menarik, inflasi telur ayam, inflasi ayam, inflasi beras, itu yang paling menonjol. Tiga ini menonjol, tapi lucu. Di harga di produsen, di bawah HPP yang ditentukan pemerintah. Jadi, karena harga rendah, peternaknya demo. Tapi dalam waktu bersamaan, konsumen juga berteriak,” ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10). 

Amran mengungkapkan, harga ayam dan telur di tingkat produsen berada di kisaran Rp20.000–Rp21.000, sedangkan di tingkat konsumen dapat mencapai Rp40.000–Rp45.000. 

Editor: Estu Suryowati
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