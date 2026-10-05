Wamentan Dijabat Mantan Koppasus, Mentan Amran Minta Speed Kerja Pertanian Lebih Meningkat

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (5/10)/(Dok. Humas Kementan)
JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kini kembali punya wakil menteri, yakni Muhammad Saleh Mustafa. Wakil Menteri Pertanian (wamentan) merupakan mantan prajurit komando pasukan khusus (Kopassus).
Kehadiran Muhammad Saleh Mustafa diharapkan dapat meningkatkan kecepatan kerja di bidang pertanian.
Secara khusus, Amran menekankan kepada Muhammad Saleh Mustafa untuk melakukan peningkatan kecepatan kerja di lingkungan Kementan. Jika sebelumnya kecepatan kerja ditargetkan pada level 150, kini harus meningkat menjadi 200. Target itu sejalan dengan perintah Presiden untuk mempercepat pelaksanaan program dan pencapaian target pembangunan pertanian.
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“Ini adalah amanah dari Bapak Presiden. Beliau itu Kopassus. Jadi, kalau sebelumnya speed-nya 150, sekarang menjadi 200. Kita harus lebih cepat lagi, sesuai perintah Bapak Presiden,” ujar Amran di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (5/10).
Menurut Amran, tantangan sektor pertanian membutuhkan kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, seluruh jajaran Kementan diminta menjaga ritme kerja, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap program berjalan cepat dan berkelanjutan.
Dengan kehadiran Muhammad Saleh Mustafa ini, Amran optimistis dapat memperkuat konsolidasi internal dan mendorong percepatan program strategis, terutama dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kami yakin pertanian akan lebih maju ke depan. Kita harus bekerja bersama, mempercepat program, dan memastikan keberlanjutannya. Kita ingin meninggalkan legacy yang baik bagi pertanian Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga mengingatkan seluruh jajaran Kementan agar menjaga semangat pengabdian dan solidaritas. Kedisiplinan dan tuntutan kerja tinggi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap pegawai, termasuk memastikan ASN yang sakit memperoleh perhatian sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan itu, Wamentan Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga menyangkut seluruh keluarga besar Kementan dan para petani Indonesia.
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