Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Sukses Digelar, Dirut Pertamina Apresiasi Semua Pihak

JawaPos.com - Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang digelar pada 9–11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, berlangsung sukses berkat kolaborasi berbagai pihak.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, MotoGP Sports Entertainment Group, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Mandalika Grand Prix Association (MGPA), pembalap dan tim serta apresiasi kepada TNI dan Polri, mitra, sponsor, komunitas, dan media massa.

Kolaborasi berbagai pihak menjadi kekuatan dalam menghadirkan ajang balap dunia sekaligus memperluas manfaatnya bagi pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Di balik gelaran ini, ada juga dedikasi marshal, tenaga medis, petugas keamanan dan kebersihan, relawan, pekerja, serta pelaku UMKM. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lombok, yang menyambut para tamu dengan keramahan dan mendukung jalannya acara. Setiap kontribusi menjadi bagian penting dari keberhasilan bersama ini,” ujar Simon.

Menurut Simon, Pertamina Grand Prix of Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional dan mengembangkan Mandalika sebagai destinasi sport tourism. Pertemuan antara olahraga, pariwisata, budaya, dan kegiatan usaha membuka ruang bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam rantai ekonomi penyelenggaraan.

“Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina hadir untuk membawa nama bangsa ke panggung internasional, dengan menempatkan Pertamina sebagai bagian dari perjalanan Indonesia dalam membangun inovasi, prestasi, daya saing, dan keberlanjutan. Kami ingin momentum ini memperkuat kebanggaan terhadap Indonesia dan memberi nilai tambah bagi usaha lokal serta pengembangan talenta nasional,” kata Simon.

Pertamina menempatkan dukungan terhadap Pertamina Grand Prix of Indonesia sebagai bagian dari penguatan ekosistem Pertamina Group yang menghubungkan energi, mobilitas, pariwisata, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Keterlibatan berbagai lini bisnis perusahaan menghadirkan kontribusi yang saling melengkapi, sekaligus menunjukkan peran strategis energi dalam menopang penyelenggaraan ajang internasional dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

Melalui ekosistem tersebut, Pertamina mendukung kebutuhan energi dan konektivitas yang menjadi fondasi pertumbuhan pariwisata. Sinergi layanan energi, penerbangan, dan akomodasi membantu masyarakat menjangkau destinasi serta menjalankan kegiatan usaha. Peran ini sejalan dengan komitmen Pertamina memperkuat ketahanan energi dan mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.