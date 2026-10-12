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Djati Waluyo
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.00 WIB

Jasa dan Industri-Konstruksi jadi 2 Sektor Utama Penopang Ekonomi Vietnam

Salah satu objek wisata unggulan di Da Nang, Vietnam. (Istimewa). - Image

Salah satu objek wisata unggulan di Da Nang, Vietnam. (Istimewa).

JawaPos.com – Pertumbuhan sektor industri dan jasa menjadi penopang utama kinerja ekonomi Vietnam pada semester I 2026 yang berhasil mencapai 8,18 persen secara tahunan atau Year-on-Year (yoy).

Kedua sektor tersebut mencatat pertumbuhan tinggi dan memberikan kontribusi hampir berimbang terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Berdasarkan data National Statistics Office (NSO) Vietnam, sektor industri dan konstruksi tumbuh 9,81 persen pada semester I 2026 atau menyumbang 47,20 persen terhadap pertumbuhan nilai tambah perekonomian secara keseluruhan.

Sementara itu, sektor jasa tumbuh 8,09 persen dengan kontribusi sebesar 47,14 persen. Adapun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,87 persen dengan kontribusi 5,66 persen.

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Vietnam pada semester I 2025 yang sebesar 7,63 persen.

Kinerja industri menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Vietnam. Aktivitas industri ditopang oleh pemulihan pesanan ekspor serta dampak positif investasi publik.

Nilai tambah sektor industri tumbuh 9,86 persen secara tahunan yang melingkupi industri pengolahan menjadi motor utama dengan pertumbuhan mencapai 10,23 persen dan kontribusi sebesar 33,07 persen terhadap pertumbuhan nilai tambah perekonomian.

Sejumlah subsektor lainnya juga mencatatkan pertumbuhan positif. Penyediaan listrik tumbuh 9,34 persen, konstruksi meningkat 9,51 persen, sedangkan pertambangan dan penggalian tumbuh 6,67 persen.

Sektor jasa turut memberikan dorongan signifikan, terutama melalui aktivitas perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Pertumbuhan sektor tersebut didukung permintaan konsumen yang kuat, meningkatnya pergerakan barang, serta aktivitas perjalanan domestik.

Editor: Estu Suryowati
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