Bungkam Vietnam, Timnas Malaysia Rebut Peringkat Ketiga FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Timnas Malaysia merebut tempat ketiga pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 setelah membungkam Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10) sore WIB.

Duel Sengit Tanpa Gol di Babak Pertama Malaysia langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.

Tim berjuluk Harimau Malaya itu mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Vietnam.

Memasuki 15 menit pertama, Vietnam perlahan mengambil alih kendali permainan.

Tim asuhan Kim Sang Sik mendapat peluang emas melalui sontekan Ngo Dang Khoa dari luar kotak penalti, tetapi Syihan Hazmi masih sigap mengamankan gawang Malaysia.

Malaysia kemudian mencoba keluar dari tekanan melalui serangan balik.

Bergson da Silva sempat lolos dari kawalan bek Vietnam sebelum melepaskan umpan silang, tetapi bola tersebut gagal disambut pemain Malaysia lainnya.

Pertandingan berjalan alot hingga memasuki menit ke-35 sebelum Bergson kembali mendapat ruang untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti.