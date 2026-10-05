Bungkam Vietnam, Timnas Malaysia Rebut Peringkat Ketiga FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Malaysia menang melawan Vietnam dan merebut posisi 3 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Malaysia merebut tempat ketiga pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 setelah membungkam Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10) sore WIB.
Malaysia langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.
Tim berjuluk Harimau Malaya itu mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Vietnam.
Memasuki 15 menit pertama, Vietnam perlahan mengambil alih kendali permainan.
Tim asuhan Kim Sang Sik mendapat peluang emas melalui sontekan Ngo Dang Khoa dari luar kotak penalti, tetapi Syihan Hazmi masih sigap mengamankan gawang Malaysia.
Malaysia kemudian mencoba keluar dari tekanan melalui serangan balik.
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Bergson da Silva sempat lolos dari kawalan bek Vietnam sebelum melepaskan umpan silang, tetapi bola tersebut gagal disambut pemain Malaysia lainnya.
Pertandingan berjalan alot hingga memasuki menit ke-35 sebelum Bergson kembali mendapat ruang untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti.
Sepakannya mengarah tepat ke gawang, tetapi Patrik Le Giang tampil gemilang untuk menjaga kedudukan tetap 0-0.
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