Mendes Sambut Gagasan Anyer–Panarukan 3R, Sejarah Jalan Raya Pos jadi Peluang Ekonomi Baru Desa

JawaPos.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyambut baik gagasan Anyer–Panarukan 3R (Road, Route, Roots) yang digagas Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Serang.

Program ini diharapkan mampu menghidupkan kembali nilai sejarah Jalan Raya Pos sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi desa-desa di sepanjang jalurnya melalui pengembangan pariwisata, budaya, dan UMKM.

Pasalnya, kata dia, jalur Anyer–Panarukan melintasi ribuan desa dengan karakteristik dan keunggulan yang beragam. Potensi itu dapat menjadi modal untuk mengembangkan ekonomi desa apabila dikelola melalui kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor.

“Kemendes akan menjadikan momentum Program Anyer–Panarukan 3R ini untuk menaikkan kelas desa-desa yang ada di jalur Anyer–Panarukan dengan tetap mengedepankan potensi desa masing-masing,” ujar Yandri dalam Kick Off Anyer–Panarukan 3R di Auditorium Bank BJB, Jakarta Selatan, Minggu (11/10).

Ia meyakini program ini dapat berkembang menjadi gerakan yang menghubungkan pembangunan ekonomi, kebudayaan, dan infrastruktur. Pemerintah daerah didorong untuk menggali keunggulan masing-masing desa, mulai dari pertanian, kawasan pesisir, desa wisata, hingga produk budaya dan ekonomi kreatif.

“Saya haqqul yaqin program Anyer–Panarukan 3R akan menjadi gerakan ekonomi, gerakan budaya dan infrastruktur serta lainnya,” kata Yandri.

Yandri juga menyampaikan bahwa program tersebut direncanakan menjadi kalender tahunan. Ia berharap jangkauan kegiatan tidak berhenti pada Situbondo dan Serang, tetapi berkembang dengan melibatkan kabupaten/kota serta desa-desa lain di sepanjang jalur bersejarah tersebut. Kemendes PDT, lanjutnya, siap mendukung pengembangan jejaring kerja sama dengan berbagai mitra.

Situbondo dorong sejarah menjadi penggerak ekonomi