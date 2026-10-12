Garuda Indonesia Berganti Nakhoda, Ini Tantangan yang Menanti Thomas Oentoro

JawaPos.com - Pergantian kepemimpinan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Kamis (8/10) berlangsung di tengah proses transformasi maskapai nasional. Garuda mulai menunjukkan perbaikan kinerja pasca melewati restrukturisasi dan berbagai tekanan bisnis.

Namun, pekerjaan untuk memperkuat kesehatan keuangan, memulihkan kapasitas armada, dan meningkatkan daya saing masih terus berlanjut. Dalam momentum tersebut, Fadjar Prasetyo mengakhiri masa tugasnya sebagai Komisaris Utama setelah lebih dari dua tahun menjabat. Sementara itu, Glenny H. Kairupan beralih dari posisi Direktur Utama menjadi Komisaris Utama. Posisi Direktur Utama kini ditempati oleh Thomas Sugiarto Oentoro.

Keduanya memiliki latar belakang panjang di dunia penerbangan militer, dengan membawa pendekatan kepemimpinan yang berbeda dalam menjalankan mandat korporasi.

Fadjar turut mengawal penguatan tata kelola dan kesinambungan penyehatan perusahaan pada periode krusial pascarestrukturisasi. Sementara Glenny memimpin fase stabilisasi bisnis dan operasional, termasuk percepatan pemulihan armada serta penguatan kinerja perusahaan.

Fadjar Prasetyo, Mengawal Penyehatan dan Fondasi Pemulihan

Fadjar bergabung sebagai Komisaris Utama Garuda Indonesia pada Mei 2024. Sebelum memasuki lingkungan korporasi, dia memiliki pengalaman panjang sebagai penerbang militer dan menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2020–2024.

Fadjar dipercaya mengisi posisi tersebut ketika Garuda masih menghadapi fase krusial setelah restrukturisasi. Meski restrukturisasi utang telah ditempuh, perseroan masih membutuhkan pembenahan fundamental untuk menjaga kelangsungan usaha, memperkuat struktur keuangan, dan memulihkan kapasitas operasional.

Dalam kondisi tersebut, Dewan Komisaris berperan memastikan agenda penyehatan dan dukungan permodalan berjalan sesuai prinsip tata kelola, pengelolaan risiko, serta keberlanjutan bisnis.