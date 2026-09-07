Garuda dan Singapore Airlines Alihkan Rute ke Bandara Kertajati, Imbas Abu Krakatau Lumpuhkan 7 Band

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah bandara alternatif menyusul sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memaksa penutupan tujuh bandara, termasuk Soekarno-Hatta.

Hingga Senin (7/9), maskapai nasional seperti Garuda Indonesia dan penerbangan internasional seperti Singapore Airlines (SQ) mulai mengalihkan operasional ke lokasi aman, salah satunya Bandara Kertajati, Majalengka.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengonfirmasi bahwa pengalihan rute sudah berlangsung sejak Minggu dan terus disesuaikan dengan kondisi ruang udara.

"Saat ini dan sejak kemarin Garuda Indonesia sudah melakukan pendaratan di Bandara Kertajati (Majalengka, Jawa Barat). Hari ini rencananya akan dilakukan juga pendaratan di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan Amsterdam," ujar Menhub Dudy di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (7/9).

Empat Penerbangan Garuda Sudah Dialihkan Hingga saat ini, sebanyak empat penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju wilayah Jakarta telah memanfaatkan Bandara Kertajati sebagai pengalih operasional utama dari Bandara Soekarno-Hatta.

Selain Kertajati, Kemenhub juga menyiagakan lokasi pendaratan darurat lainnya:

1. Bandara Internasional Yogyakarta

2. Bandara Juanda, Jawa Timur