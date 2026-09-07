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Ryandi Zahdomo
Senin, 7 September 2026 | 21.22 WIB

Garuda dan Singapore Airlines Alihkan Rute ke Bandara Kertajati, Imbas Abu Krakatau Lumpuhkan 7 Band

TERTAHAN: Penumpang maskapai Garuda Indonesia tertahan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta batal terbang akibat penutupan bandara pada Minggu pagi (6/9). (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

TERTAHAN: Penumpang maskapai Garuda Indonesia tertahan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta batal terbang akibat penutupan bandara pada Minggu pagi (6/9). (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah bandara alternatif menyusul sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memaksa penutupan tujuh bandara, termasuk Soekarno-Hatta.

Hingga Senin (7/9), maskapai nasional seperti Garuda Indonesia dan penerbangan internasional seperti Singapore Airlines (SQ) mulai mengalihkan operasional ke lokasi aman, salah satunya Bandara Kertajati, Majalengka.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengonfirmasi bahwa pengalihan rute sudah berlangsung sejak Minggu dan terus disesuaikan dengan kondisi ruang udara.

"Saat ini dan sejak kemarin Garuda Indonesia sudah melakukan pendaratan di Bandara Kertajati (Majalengka, Jawa Barat). Hari ini rencananya akan dilakukan juga pendaratan di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan Amsterdam," ujar Menhub Dudy di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (7/9).

Empat Penerbangan Garuda Sudah Dialihkan

Hingga saat ini, sebanyak empat penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju wilayah Jakarta telah memanfaatkan Bandara Kertajati sebagai pengalih operasional utama dari Bandara Soekarno-Hatta.

Selain Kertajati, Kemenhub juga menyiagakan lokasi pendaratan darurat lainnya:

1. Bandara Internasional Yogyakarta

2. Bandara Juanda, Jawa Timur

3. Bandara Adi Soemarmo, Jawa Tengah

Editor: Estu Suryowati
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