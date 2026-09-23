Garuda Indonesia Masuk 10 Besar Maskapai dengan 'in-Flight Dining' Terbaik

JawaPos.com - Maskapai nasional Garuda Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 dari 100 maskapai penerbangan dunia dalam peringkat sajian dalam penerbangan (in-flight dining) terbaik berdasarkan studi lembaga riset konsumen Canstar pada April 2026.

​

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro mengatakan bahwa perolehan tersebut mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan.

"Ini menjadi sinyal positif sekaligus momentum penting bagi Garuda Indonesia dalam memperkuat langkah transformasi layanan yang berfokus penuh pada pengalaman pelanggan (customer experience)," katanya, dikutip Rabu (23/9).

Ia mengatakan, raihan pemeringkatan bergengsi ini melalui analisis mendalam terhadap 125.849 ulasan penumpang dari sejumlah platform terkemuka, termasuk AirlineMeals.net dan Skytrax, yang dihimpun pada November 2025.

​

Di mana, Canstar menerapkan standardisasi skor yang ketat dengan memperhitungkan volume ulasan dari setiap maskapai, di mana maskapai dengan jumlah ulasan kurang dari 50 secara otomatis tidak disertakan dalam pemeringkatan.

"Semangat kami adalah memastikan transformasi yang dijalankan tidak hanya memperkuat positioning kinerja perusahaan, tetapi juga menghadirkan peningkatan kualitas layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

​

Dalam daftar 10 besar maskapai, Garuda Indonesia berdiri sejajar dengan sejumlah maskapai global papan atas lainnya, seperti Qatar Airways, Asiana Airlines, EVA Air, dan Singapore Airlines.

"Posisi ini mengukuhkan apresiasi positif penumpang terhadap kualitas hidangan yang disajikan Garuda Indonesia di udara," paparnya.