Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 23 September 2026 | 16.40 WIB

Garuda Indonesia Masuk 10 Besar Maskapai dengan 'in-Flight Dining' Terbaik

Garuda Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 dari 100 maskapai penerbangan dunia dalam peringkat sajian dalam penerbangan (in-flight dining) terbaik. (ANTARA) - Image

Garuda Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 dari 100 maskapai penerbangan dunia dalam peringkat sajian dalam penerbangan (in-flight dining) terbaik. (ANTARA)

JawaPos.com - Maskapai nasional Garuda Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 dari 100 maskapai penerbangan dunia dalam peringkat sajian dalam penerbangan (in-flight dining) terbaik berdasarkan studi lembaga riset konsumen Canstar pada April 2026.

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro mengatakan bahwa perolehan tersebut mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan.

"Ini menjadi sinyal positif sekaligus momentum penting bagi Garuda Indonesia dalam memperkuat langkah transformasi layanan yang berfokus penuh pada pengalaman pelanggan (customer experience)," katanya, dikutip Rabu (23/9).

Ia mengatakan, raihan pemeringkatan bergengsi ini melalui analisis mendalam terhadap 125.849 ulasan penumpang dari sejumlah platform terkemuka, termasuk AirlineMeals.net dan Skytrax, yang dihimpun pada November 2025.

Di mana, Canstar menerapkan standardisasi skor yang ketat dengan memperhitungkan volume ulasan dari setiap maskapai, di mana maskapai dengan jumlah ulasan kurang dari 50 secara otomatis tidak disertakan dalam pemeringkatan.

"Semangat kami adalah memastikan transformasi yang dijalankan tidak hanya memperkuat positioning kinerja perusahaan, tetapi juga menghadirkan peningkatan kualitas layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Dalam daftar 10 besar maskapai, Garuda Indonesia berdiri sejajar dengan sejumlah maskapai global papan atas lainnya, seperti Qatar Airways, Asiana Airlines, EVA Air, dan Singapore Airlines.

"Posisi ini mengukuhkan apresiasi positif penumpang terhadap kualitas hidangan yang disajikan Garuda Indonesia di udara," paparnya.

Garuda Indonesia secara konsisten mengusung kekayaan kuliner Nusantara ke dalam layanan in-flight dining. Langkah strategis ini tidak hanya menghadirkan rasa akrab bagi para penumpang domestik, tetapi juga menjadi jendela bagi penumpang internasional untuk mengenal keanekaragaman cita rasa khas Indonesia.

Kualitas hidangan di dalam kabin sendiri ditentukan melalui proses yang teliti, mulai dari seleksi bahan baku terbaik, pengembangan menu yang inovatif, penerapan standar keamanan pangan yang ketat, hingga profesionalisme awak kabin dalam penyajiannya.

"Ke depan, Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus menyempurnakan aspek layanan penerbangan ini melalui pembenahan yang berkelanjutan. Berbagai variasi menu khas Nusantara akan terus dikembangkan demi memastikan konsistensi kualitas serta kesesuaian dengan selera dan kebutuhan penumpang di setiap perjalanan," kata dia.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Baru Sepekan di Indonesia, Jayro Jean Langsung Pasang Target Tinggi Bersama Garudayaksa FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Baru Sepekan di Indonesia, Jayro Jean Langsung Pasang Target Tinggi Bersama Garudayaksa FC

Sabtu, 19 September 2026 | 01.51 WIB

Prediksi Skor Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Garuda Muda Bisa Menang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Garuda Muda Bisa Menang!

Minggu, 6 September 2026 | 19.24 WIB

Prediksi Susunan Pemain Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Menang Harga Mati untuk Garuda Muda! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Menang Harga Mati untuk Garuda Muda!

Kamis, 3 September 2026 | 15.25 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore