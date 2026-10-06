Di Forum Gobal, Pegadaian Sabet Penghargaan Internasional IPMA Global Project Excellence Award 2026

JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan membawa pulang penghargaan Bronze Winner pada ajang IPMA Global Project Excellence Award 2026 yang digelar di Hiroshima, Jepang, pada Jumat (18/09).

Sebelumnya, Pegadaian juga sukses menyabet gelar World’s Best PMO / World Champion 2025 pada ajang PMO Global Awards di Arizona, Amerika Serikat.

Ajang IPMA Global Project Excellence Award merupakan salah satu kompetisi tata kelola proyek paling bergengsi di tingkat dunia. Gelaran tahun ini diikuti oleh berbagai Perusahaan dan organisasi lintas industri dari puluhan negara.

PT Pegadaian (Persero) berhasil membuktikan keunggulannya, setelah bersaing ketat dengan 15 negara terpilih, Pegadaian mengamankan posisi tiga besar pada kategori Project Management Office (PMO) Award.

Pencapaian di panggung dunia ini menjadi bukti konsistensi Pegadaian dalam menerapkan standar tata kelola dan manajemen proyek yang adaptif. Penerapan standar ini dinilai mampu memberikan dampak positif secara langsung terhadap efisiensi, akuntabilitas, serta percepatan transformasi bisnis perusahaan secara berkelanjutan.

Chief Transformation Officer PT Pegadaian (Persero), Rully Yusuf, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian ini.

"Pencapaian internasional merupakan apresiasi yang sangat membanggakan bagi Pegadaian, tapi tentunya ini tidak lantas membuat kami cepat berpuas diri. Penghargaan ini justru kami jadikan fondasi dan pemicu komitmen untuk terus melakukan continuous improvement pada sistem project management, dan memastikan setiap inisiatif strategis perusahaan memberikan nilai tambah yang maksimal, tidak hanya bagi korporasi tetapi juga bagi masyarakat luas," tegasnya.