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Rabu, 23 September 2026 | 17.46 WIB

Bisa Dicontoh Pemda Lain! Pemprov Kaltim Gratiskan Biaya Administrasi Rumah MBR Rp 10 Juta

Calon pembeli berjalan di dekat rumah subsidi untuk program rumah bagi tenaga kesehatan Indonesia di - Image

Calon pembeli berjalan di dekat rumah subsidi untuk program rumah bagi tenaga kesehatan Indonesia di

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggratiskan biaya administrasi sebesar Rp 10 juta per unit rumah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa insentif Gratis Biaya Administrasi (GBA) tersebut disiapkan khusus untuk membantu warga lokal yang hingga kini belum memiliki hunian pribadi.

"Pemprov Kaltim sangat mendukung program nasional pembangunan rumah bersubsidi ini. Kemudahan GBA Rp 10 juta per unit ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat," kata Rudy saat memimpin Rapat Koordinasi Bedah Rumah di VIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.

Ia menegaskan program andalan Presiden Prabowo Subianto yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini sangat penting karena secara langsung mengentaskan kemiskinan dengan menyiapkan papan bagi masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup.

Saat ni, lanjut dia, Kementerian PKP mengalokasikan sebanyak 10.000 unit rumah bersubsidi di Kaltim.

Oleh karena itu, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi memanfaatkan kuota tersebut, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui Balai PKP Kalimantan II, asosiasi pengembang (developer), hingga sektor perbankan, khususnya Bankaltimtara.

"Untuk KUR perumahan dan KPR subsidi minimal 2.000 bisa kita wujudkan. Lebih bagus lagi kalau bisa tembus 7.000 sampai 10.000 unit. Dengan begitu akan lebih banyak warga Kaltim yang memiliki rumah,” ujar Rudy

Gubernur juga memastikan kesiapan pemprov untuk mendukung para pengembang dalam membangun rumah bersubsidi dengan memberikan paket bantuan subsidi dan subsidi bunga.

"Semoga mendapat keberkahan dalam upaya penyediaan rumah bersubsidi dan bedah rumah tidak layak huni. Semoga makin banyak untungnya dan makin banyak bedah rumah dan rumah subsidi yang bisa direalisasikan," harapnya.

Editor: Estu Suryowati
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