Hilirisasi Komoditas Perkebunan Didorong Jadi Produk Bernilai Tambah

JawaPos.com - Hilirisasi komoditas perkebunan didorong lebih jauh agar hasil pertanian tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
Kelapa sawit, kakao, dan kelapa, menjadi tiga komoditas yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan ke berbagai produk turunan sekaligus memperkuat ekosistem industri halal.
Analis Kerja Sama Kelembagaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Muhammad Farouq Rosyadi mengatakan, berbagai kegiatan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan pemanfaatan komoditas perkebunan kepada masyarakat.
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Terutama potensi pengolahannya menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
"Kami ingin memperkenalkan peran BPDP agar mudah dipahami, sekaligus menunjukkan bagaimana komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Muhammad Farouq Rosyadi.
Hilirisasi menjadi penting karena nilai ekonomi sebuah komoditas tidak hanya ditentukan ketika hasil perkebunan dipanen dan dipasarkan sebagai bahan baku.
Pengolahan lebih lanjut membuka peluang munculnya berbagai produk turunan, termasuk makanan, minuman, produk kebersihan hingga kerajinan.
Gambaran tersebut terlihat dari produk yang ditampilkan melalui booth edukasi BPDP dalam Halal Indo 2026.
Sejumlah UMKM sektor perkebunan membawa produk yang memanfaatkan komoditas sawit, kakao, dan kelapa sebagai bahan dasarnya.
Produk tersebut antara lain kerajinan tas berbahan kelapa sawit dari UMKM Mandiri Handcraft Langsa, Aceh.
Ada pula produk kebersihan dan kue berbahan olahan kelapa sawit dari UMKM LPP Yogyakarta.
Dari komoditas kakao, terdapat produk olahan cokelat dari UMKM Afa Cokelat, Jember.
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