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Selasa, 29 September 2026 | 18.05 WIB

4 Investasi Terbaik Saat Ini untuk UMKM &Tips Memilihnya

Ilustrasi pelaku usaha dengan produk-produk yang dipasarkan kepada masyarakat luas. (Istimewa). - Image

Ilustrasi pelaku usaha dengan produk-produk yang dipasarkan kepada masyarakat luas. (Istimewa).

JawaPos.com - Investasi untuk pengusaha UMKM tidak selalu berarti membeli saham atau menaruh uang di reksa dana. 

Investasi usaha juga bisa berarti mengalokasikan dana untuk hal yang membantu bisnis berkembang, mulai dari peralatan usaha, kemampuan mengelola keuangan, sampai kemampuan memasarkan produk. 

Kalau kamu sedang mencari investasi terbaik saat ini untuk usahamu, penting untuk memahami dulu bahwa bentuknya bisa sangat beragam, tergantung kondisi dan tujuan usaha yang kamu jalankan.

Oleh karena itu, di artikel ini akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu investasi, 5 pilihan investasi terbaik saat ini untuk UMKM, serta cara memilihnya. Yuk, simak sampai akhir! 

Apa Itu Investasi untuk UMKM?
Investasi usaha adalah alokasi dana ke sesuatu yang berpotensi mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan usahamu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Seperti yang sudah disebutkan, investasi usaha tidak selalu berupa instrumen keuangan seperti deposito, emas, atau reksa dana.

Jadi, bagi kamu pengusaha UMKM, dana yang kamu miliki bisa diinvestasikan ke berbagai hal yang berpotensi mendukung pertumbuhan usahamu, misalnya:

- Peralatan dan aset usaha, seperti mesin produksi, blender, freezer, atau etalase yang dapat membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi kerja.

- Pemasaran digital, seperti pembuatan website, foto dan video produk, iklan digital, promosi di marketplace, atau kerja sama dengan content creator.

- Teknologi dan digitalisasi usaha, seperti ponsel untuk membuat konten, aplikasi pembukuan, QRIS, tripod, atau perangkat lain yang membantu kegiatan usaha.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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