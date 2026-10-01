Hadir di Kriyanusa 2026, BPDP Dorong UMKM Perkebunan Berbasis Komoditas Naik Kelas

JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kembali memperkenalkan potensi komoditas perkebunan lewat ajak Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026 pada 26-30 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat.

BPDP menghadirkan dua UMKM binaan, yaitu Nora Indonesia dan Good Craft, untuk memperkenalkan produk berbasis komoditas perkebunan sekaligus membuka ruang promosi dan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM.

Kehadiran BPDP di ajang pameran yang bwerlangsung 26-30 September 2026 ini bagian dari upaya memperkenalkan potensi komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk hilir bernilai tambah.

Kriyanusa 2026 sendiri mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia” dan menghadirkan 410 stand dengan melibatkan 257 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), kementerian dan lembaga, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Panitia Kriyanusa 2026 Ayu Heni Rosan mengatakan, Kriyanusa tahun ini mengusung semangat untuk menempatkan kriya bukan sekadar sebagai karya bernilai estetika, tetapi juga sebagai kekayaan budaya, identitas daerah, dan kekuatan ekonomi Indonesia.

Di tengah keberagaman peserta dan produk yang ditampilkan, BPDP membawa Nora Indonesia dan Good Craft sebagai dua UMKM binaan yang memperlihatkan bagaimana potensi bahan dan komoditas dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.



Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah mengatakan bahwa partisipasi BPDP merupakan bagian dari komitmen untuk terus mendorong pengembangan komoditas perkebunan yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing.

“Partisipasi BPDP dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pengembangan produk berbasis komoditas perkebunan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kreativitas dan inovasi,“ ungkap Helmi