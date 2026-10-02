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Rian Alfianto
Jumat, 2 Oktober 2026 | 17.52 WIB

Penyandang Disabilitas Netra Sulit Mandiri, Bekal Keterampilan Pijat Jadi Jalan Buka Penghasilan

Penyandang disabilitas netra diberikan keterampilan memijat. (Istimewa)

JawaPos.com - Akses terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan masih menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas netra.

Pelatihan keterampilan yang terhubung dengan peluang usaha menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kemandirian ekonomi mereka, termasuk melalui profesi terapis pijat.

Di Semarang, sebanyak 20 penyandang disabilitas netra mendapat pelatihan teknik pijat dasar dan sertifikasi profesi terapis.

Program tersebut berlangsung di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, dan diarahkan agar peserta memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk membuka layanan pijat secara mandiri.

Pelatihan tidak hanya berhenti pada pembekalan teknik.

Peserta juga mendapat pendampingan serta sarana pendukung untuk menunjang praktik sehingga keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat berlanjut menjadi aktivitas ekonomi setelah pelatihan selesai.

Bukan Sekadar Pelatihan, tapi Jalan Menuju Penghasilan

Bagi penyandang disabilitas netra, memiliki keterampilan saja belum tentu cukup.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana keterampilan tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan dan bertahan secara berkelanjutan.

Ketua PERTUNI Semarang Achyani yang juga merupakan peserta sekaligus terapis dan instruktur pijat netra mengatakan, program itu membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Semoga program ini dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kami dalam kehidupan sehari-hari, khususnya agar kami dapat memperoleh rezeki secara mandiri dari keterampilan yang kami miliki,” ujar Achyani.

20 Penyandang Disabilitas Netra Ikut Pelatihan

Di Karangrejo, pelatihan tersebut mencakup sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi teknik pijat dasar, pendampingan, serta penyediaan sarana pendukung untuk praktik. 

Peserta juga memperoleh perlengkapan yang dapat digunakan selama proses pelatihan maupun ketika memberikan layanan pijat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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