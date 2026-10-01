Menperin Era Jokowi Beri Empat Catatan Penting untuk Sarmuji agar Sektor Industri Maju

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengingatkan Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji mengenai hal yang perlu dijaga untuk mendorong industri, mulai dari ketersediaan bahan baku, perizinan, energi yang berdaya saing hingga kepastian berusaha.

Ini disampaikan Saleh menyusul pergantian Menperin dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis ini.

"Dengan ditunjuknya Pak Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, tentu harapan saya, dimana beliau sudah lama menjadi anggota DPR dan pernah di komisi yang menjadi mitra Kementerian Perindustrian, tentu dengan sendirinya mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi industri dalam negeri. Apalagi dalam situasi ekonomi global yang masih terus bergejolak," ujar Saleh di Jakarta, Kamis (1/10).

Menurut Saleh, terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian Menperin Sarmuji agar industri dalam negeri dapat terus bergerak maju.

Pertama, memastikan ketersediaan bahan baku industri.

Kedua, berbagai perizinan perlu disederhanakan dan dipermudah agar tidak menjadi beban biaya bagi industri.

Ketiga, memberikan kemudahan dalam mendapatkan energi yang berdaya saing.

Keempat, memastikan adanya kepastian berusaha.