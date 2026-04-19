Sarmuji Imbau Kader Golkar Tak Terpancing dengan Peristiwa Penikaman Nus Kei

Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nus Kei. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan duka cita atas meninggalnya Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agripinus Rumatora alias Nus Kei, menjadi korban penikaman oleh orang tidak dikenal (OTK) di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Minggu (19/4). Ia meminta aparat kepolisian agar mengusut peristiwa tersebut sampai tuntas.
"Kami sangat berduka, sedih dan marah atas peristiwa ini. Kami mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga dan keluarga besar DPD Maluku, khususnya Maluku Tenggara," kata Sarmuji saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (19/4).
Sarmuji mendukung aparat kepolisian dapat mengusut kasus tersebut secara tuntas. Mengingat, penikaman itu telah mengakibatkan Nus Kei meninggal dunia.
"Kami menuntut aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntaa peristiwa teraebut," tegasnya.
Di sisi lain, Sarmuji mengimbau para kader Partai Golkar tidak terpancing atas peristiwa penikaman terhadap Nus Kei. Ia mengimbau para kader menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada polisi.
"Kepada kader tetap waspada tapi jangan terpancing situasi. Kita berikan kepercayaan kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agripinus Rumatora alias Nus Kei, meninggal dunia setelah menjadi korban penikaman oleh orang tidak dikenal (OTK) di kawasan Bandar Langgur, Minggu (19/4). Peristiwa terjadi saat Nus Kei baru tiba dengan pesawat dari Jakarta sekitar pukul 11.25 WIT.
Nus Kei datang ke Langgur untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
