Sarmuji Beberkan Isi Pertemuan Sekjen Partai Koalisi Pendukung Pemerintah: Diskusi Refleksi Jelang 1

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar mengungkapkan isi pertemuan sejumlah sekjen partai koalisi pemerintah dengan Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, pada Kamis malam (13/8). Ia mengklaim, pertemuan tersebut tidak ada pembahasan khusus, melainkan hanya silaturahmi antar sekjen partai koalisi jelang perayaan HUT ke-81 RI.

Sejumlah sekjen partai koalisi yang hadir di antaranya, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, Partai NasDem, PSI, PBB, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, dan Partai Adil Makmur. Sementara, Sekjen PPP berhalangan hadir.

"Pertemuan semalam itu hanya silaturahmi saja. Silaturahim antar sekjen partai koalisi, dan kita mendiskusikan sekaligus merefleksikan menjelang 17-an, apakah langkah-langkah yang sudah kita lakukan di dalam koalisi, langkah-langkah pemerintah, sudah mendekatkan pada cita-cita kemerdekaan?" kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

"Apakah masih ada yang perlu kita koreksi ke depan, sehingga cita-cita kemerdekaan makin lama makin dekat dan rakyat Indonesia makin sejahtera? Itu saja, enggak ada yang khusus," sambungnya.

Sarmuji menampik, pertemuan para sekjen partai koalisi itu membahas perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia pun memastikan, pertemuan tersebut tidak banyak membahas situasi politik terkini.

"Oh, enggak ada, enggak ada," jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono duduk bersama para sekretaris jenderal partai politik anggota koalisi Merah Putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana makan malam yang akrab tersebut menjadi ruang silaturahmi kebangsaan sekaligus refleksi atas perjalanan hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sugiono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi dan juga momentum untuk memperkuat komunikasi dan silaturahmi antar parpol koalisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Pertemuan ini merupakan silaturahmi yang selama ini belum sempat dilakukan. Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” kata Sugiono, Kamis malam (13/8).