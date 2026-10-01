BPS: Impor Indonesia Agustus 2026 Tembus USD 186,39 Miliar, Didominasi Bahan Baku/Penolong

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono. (YouTube BPS)
JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat Nilai impor Indonesia Januari–Agustus 2026 mencapai USD 186,39 miliar atau naik sebesar 19,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, nilai impor Indonesia Agustus 2026 mencapai USD 23,06 miliar atau naik 19,09 persen dibandingkan Agustus 2025 yoy.
“Sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 total nilai impor mencapai 186,39 miliar USD atau naik sebesar 19,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/10).
Ateng mengatakan, kenaikan nilai impor Indonesia sejalan dengan naiknya impor minyak dan gas (Migas) sebesar USD 29,30 miliar atau naik sebesar 39,03 persen. Sementara itu, impor non-migas tercatat sebesar USD 157,09 miliar naik sebesar 16,83 persen.
“Jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh golongan penggunaan. Sebagai penyumbang utama peningkatan impor untuk nilai impor bahan baku penolong mencapai USD 133,38 miliar atau naik sebesar 20,67 persen dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu,” ujarnya.
Menurut penggunaan, impor bahan baku/penolong menjadi komponen impor terbesar, dengan nilai USD 133,38 miliar atau naik 20,67 persen.
Selanjutnya, impor barang modal mencapai USD 36,75 miliar, naik 18,82 persen, sedangkan impor barang konsumsi tercatat sebesar USD 16,27 miliar, naik 15,48 persen.
Tiongkok masih menjadi negara asal utama impor nonmigas Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2026, dengan nilai USD 66,64 miliar setara dengan 42,42 persen.
Posisi berikutnya ditempati oleh Jepang sebesar USD 8,88 miliar setara dengan 5,65 persen dan Australia sebesar USD 7,31 miliar setara dengan 4,65 persen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022