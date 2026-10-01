RUPSLB Tugu Insurance Setujui Pengalihan Portofolio Unit Usaha Syariah

JawaPos.com – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance/TUGU) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 September 2026 di Jakarta.

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui seluruh mata acara rapat yaitu, perubahan pengurus Perseroan, perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS Perubahan), serta pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Usaha Syariah (UUS).

Melalui keputusan RUPSLB kali ini, pemegang saham menyetujui RKPUS Perubahan Perseroan terkait dengan perubahan metode Pemisahan Unit Syariah menjadi pengalihan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi yang telah memiliki izin usaha asuransi syariah di lingkungan grup Danantara beserta perubahan jadwal pelaksanaan sebagaimana termuat dalam dokumen RKPUS Perubahan.

Corporate Secretary Tugu Insurance, Dudi Subekti mengatakan RKPUS Perubahan tersebut merupakan bagian dari penyelarasan dengan rencana konsolidasi atau streamlining perusahaan asuransi dalam ekosistem PT Danantara Asset Management (Persero).

“Perseroan akan memastikan proses pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan tersebut dilakukan dengan memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan internal dan Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku.

Kegiatan usaha utama Tugu Insurance pun akan tetap berjalan sesuai dengan strategi dan rencana bisnis Perseroan.” lanjut Dudi.

Dalam RUPSLB ini juga menyetujui Perseroan untuk melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah yang terbatas hanya pada Dana Tabarru dan dana perusahaan terbatas pada penyisihan ujrah.

Hasil RUPSLB untuk Perubahan Pengurus Perseroan

RUPSLB juga menyetujui perubahan pengurus Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan tata kelola Perusahaan. Susunan pengurus Perseroan setelah pelaksanaan RUPSLB adalah sebagai berikut:

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