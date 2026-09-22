Kinerja Semester I 2026 Tugu Insurance Tumbuh Solid, Laba Naik 76,87 Persen

JawaPos.com — PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) mencatatkan pertumbuhan kinerja pada Semester I 2026. Pendapatan jasa asuransi dan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga Semester I 2026, pendapatan jasa asuransi Tugu Insurance mencapai Rp4,45 triliun. Angka tersebut tumbuh 16,31 persen secara tahunan dibandingkan Semester I 2025.

Pertumbuhan lebih tinggi terlihat pada hasil jasa asuransi yang mencapai Rp602,95 miliar. Nilai tersebut meningkat 85,56 persen secara tahunan.

Sementara itu, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat Rp480,29 miliar atau tumbuh 76,87 persen dibandingkan Semester I 2025.

Dari sisi aset, posisi keuangan perusahaan juga mengalami peningkatan. Per 30 Juni 2026, total aset Tugu Insurance mencapai Rp29,49 triliun, naik 6,40 persen dibandingkan posisi akhir 2025.

Direktur Keuangan & Layanan Korporat Tugu Insurance Fitri Azwar mengatakan, capaian tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mengelola risiko.

"Prioritas kami adalah memastikan kesinambungan bisnis, memenuhi komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan melalui langkah-langkah yang terukur dan konsisten,” ujar Fitri.

Kinerja tersebut melanjutkan capaian perusahaan sepanjang 2025. Pada periode tersebut, Tugu Insurance membukukan pendapatan jasa asuransi Rp9,11 triliun dengan laba bersih Rp711,06 miliar.

Hasil jasa asuransi pada 2025 tercatat Rp1,02 triliun atau meningkat 39,10 persen secara tahunan. Kinerja tersebut ditopang sejumlah lini bisnis, termasuk fire & property, offshore, dan aviation.