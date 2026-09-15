Perkuat Posisi di Industri Asuransi, Tugu Insurance Catat Laba Bersih Rp711,06 Miliar

JawaPos.com - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) terus menjaga momentum pertumbuhan dengan memperkuat fundamental bisnis dan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Di tengah dinamika industri asuransi nasional, Perseroan konsisten menerapkan strategi yang mengedepankan kualitas underwriting, pengelolaan risiko yang efektif, serta optimalisasi portofolio bisnis untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Sepanjang 2025, Tugu Insurance membukukan pendapatan jasa asuransi sebesar Rp9,11 triliun dengan laba bersih mencapai Rp711,06 miliar. Pada periode yang sama, hasil jasa asuransi meningkat 39,10% secara tahunan menjadi Rp1,02 triliun, didorong oleh kinerja positif sejumlah lini bisnis unggulan, antara lain fire & property, offshore, dan aviation.

Kinerja tersebut berlanjut pada Semester I 2026. Tugu Insurance mencatatkan pendapatan jasa asuransi sebesar Rp4,45 triliun atau tumbuh 16,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, hasil jasa asuransi mencapai Rp602,95 miliar, meningkat signifikan sebesar 85,56% secara tahunan. Adapun laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp480,29 miliar, tumbuh 76,87% dibandingkan Semester I 2025.

Dari sisi keuangan, fundamental Perseroan juga semakin solid. Hingga 30 Juni 2026, total aset Tugu Insurance mencapai Rp29,49 triliun atau meningkat 6,40% dibandingkan posisi akhir tahun 2025. Pertumbuhan aset tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga ketahanan bisnis sekaligus mendukung ekspansi usaha secara prudent dan berkelanjutan.

Direktur Keuangan & Layanan Korporat Tugu Insurance, Fitri Azwar, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan Perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

"Prioritas kami adalah memastikan kesinambungan bisnis, memenuhi komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan melalui langkah-langkah yang terukur dan konsisten,” ujar Fitri.

Konsistensi kinerja yang ditunjukkan Tugu Insurance tersebut turut memperoleh apresiasi dari berbagai pihak. Perseroan berhasil meraih dua penghargaan bergengsi, yakni Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 sebagai Emiten Unggul Sektor Asuransi serta Insurance Market Leaders Award dari Media Asuransi sebagai salah satu Market Leaders Asuransi Umum Joint Venture.

Pencapaian tersebut menjadi bagian dari rekam jejak Perseroan dalam menjaga kinerja dan memperkuat fundamental bisnis secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Tugu Insurance akan selalu mengoptimalkan portofolio bisnis, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat penerapan manajemen risiko, serta mengembangkan inovasi yang selaras dengan kebutuhan pelanggan.