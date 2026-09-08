Perkuat Customer Experience, Tugu Insurance Raih Dua Penghargaan Layanan pada 2026

JawaPos.com – Perusahaan asuransi dituntut tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menghadirkan layanan yang mudah dan aman di tengah perubahan ekspektasi pelanggan.

Hal itu tercermin dari dua penghargaan yang diraih PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau Tugu Insurance pada 2026. Perusahaan memperoleh Indonesia Service Quality Award (SQA) 2026 kategori Diamond dan Customer Journey Experience Award (CJX Award) 2026 kategori Purchasing at Authorized Car Insurance Policy Office – Conventional.

Kedua penghargaan tersebut menilai aspek yang berbeda dalam pengalaman pelanggan. SQA mengukur persepsi terhadap kualitas layanan dan nilai yang diterima pelanggan, sedangkan CJX Award menilai pengalaman pelanggan sepanjang perjalanan interaksi dengan perusahaan.

“Bagi kami, penghargaan ini tak hanya sebuah pencapaian, tetapi menjadi apresiasi sekaligus pengingat bahwa memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan merupakan proses yang harus terus dikembangkan. Kami ingin setiap interaksi dengan Tugu Insurance dapat memberikan rasa aman, kemudahan, dan kepercayaan,” ujar Yudhi Ferraro selaku Business Development Group Head Tugu Insurance.

Penghargaan Service Quality Award 2026 merupakan bagian dari riset Service Quality Index (SQI) yang digelar Carre Service Quality Monitoring. Memasuki tahun ke-16, riset tersebut mengukur persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan dan nilai yang mereka peroleh.

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Pada 2026, sebanyak 239 merek layanan di Indonesia tercatat mendapatkan Service Quality Award. Adapun kategori Diamond diberikan kepada perusahaan yang memiliki indeks di atas 4.000 sekaligus berada di atas rata-rata industri.

Sementara itu, CJX Award 2026 mengukur pengalaman pelanggan secara lebih menyeluruh sepanjang proses interaksi dengan perusahaan. Pengukuran Customer Journey Experience Index (CJXIndex) mencakup berbagai titik pengalaman, baik melalui kanal konvensional maupun digital.

Aspek yang dinilai antara lain pengalaman pelanggan, inovasi, solusi, keamanan transaksi, pemanfaatan teknologi, hingga nilai layanan yang diterima.

Penghargaan tersebut menambah rangkaian apresiasi yang diterima perusahaan di bidang pelayanan pelanggan. Pada Mei 2026, Call TIA – Tugu Insurance Assistance meraih predikat Exceptional dengan kategori Mostly Happy Customers dalam Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 2026 untuk subkategori Car Insurance.