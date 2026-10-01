Bahlil Ungkap Alasan Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian koordinator baru.

Menurut Bahlil, posisi Kemenko berfungsi mengoordinasikan kementerian teknis, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

"Nanti alasannya, kalau Menko kan Kemenko aja, Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis, jadi kementeriannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko. Itu aja, kok. Biasa, ya," kata Bahlil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).

Terkait rangkap jabatan, Bahlil mengakui penugasan sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan hal baru baginya.

"Oh iya, ini baru pertama kali saya ditugaskan sebagai Menteri ESDM merangkap Menko," ujarnya.

Bahlil juga menegaskan dirinya tidak ingin memberikan pernyataan di luar kewenangan yang diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres bahwa Presiden, karena mengenai semua kewenangan tentang kepentingan negara ini, itu adalah hak Presiden dan dilibatkan para pembantu-pembantunya," jelasnya.

Dia menegaskan akan menjalankan penugasan tersebut sesuai keputusan Presiden.