Bahlil Ungkap Alasan Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

Bahlil Lahadalia resmi merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah dilantik Presiden hari ini, di Istana, Jakarta, Kamis (1/10). (YouTube Setpres)
JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian koordinator baru.
Menurut Bahlil, posisi Kemenko berfungsi mengoordinasikan kementerian teknis, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
"Nanti alasannya, kalau Menko kan Kemenko aja, Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis, jadi kementeriannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko. Itu aja, kok. Biasa, ya," kata Bahlil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).
Terkait rangkap jabatan, Bahlil mengakui penugasan sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan hal baru baginya.
"Oh iya, ini baru pertama kali saya ditugaskan sebagai Menteri ESDM merangkap Menko," ujarnya.
Bahlil juga menegaskan dirinya tidak ingin memberikan pernyataan di luar kewenangan yang diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres).
"Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres bahwa Presiden, karena mengenai semua kewenangan tentang kepentingan negara ini, itu adalah hak Presiden dan dilibatkan para pembantu-pembantunya," jelasnya.
Dia menegaskan akan menjalankan penugasan tersebut sesuai keputusan Presiden.
"Dan sebagai pembantu Presiden yang baik akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut," imbuh Bahlil.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022