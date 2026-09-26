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Sabtu, 26 September 2026 | 17.52 WIB

Transformasi Layanan: Pegadaian Borong Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2026

PT Pegadaian (Persero) menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dalam ajang penganugerahan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2026 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). (Istimewa). - Image

PT Pegadaian (Persero) menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dalam ajang penganugerahan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2026 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). (Istimewa).

JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dalam ajang penganugerahan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2026 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA).

Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Layanan dan Contact Center PT Pegadaian (Persero), Rinny Amelia Hadjoh di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (24/09).

Setelah melalui berbagai tahap penjurian, Pegadaian berhasil memboyong total 10 penghargaan yang terbagi dalam kategori Korporat dan Individu pada penghargaan bergengsi tersebut.

Capaian ini menjadi wujud nyata dari konsistensi dan keberhasilan Pegadaian dalam mendorong transformasi Customer Experience (CX) secara menyeluruh. 

Penguatan kualitas interaksi ini dilakukan untuk merespons dinamika kebutuhan nasabah yang terus berkembang melalui integrasi teknologi, keandalan proses, serta peningkatan kapasitas SDM.

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari dedikasi dan kolaborasi seluruh insan Pegadaian dalam mengedepankan prinsip customer-centricity.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Pegadaian untuk terus meningkatkan standar kualitas pelayanan. Contact Center berperan sangat penting sebagai titik awal dalam membangun pengalaman dan kepuasan nasabah. Sejalan dengan semangat CX100 dibawah ekosistem Danantara, kami berkomitmen memastikan bahwa dampak dari transformasi layanan ini benar-benar dirasakan langsung oleh nasabah di setiap titik interaksi (touchpoint),” ujar Eka.

Berikut adalah rincian 10 penghargaan yang berhasil diraih oleh Pegadaian pada TBCCI 2026:

Kategori Corporate (5 Penghargaan)
● Best Operational Contact Center (CC) – Platinum
● Best Customer Experience (CX) – Gold
● Best People Development (PD) – Gold
● Best Business Contribution (BC) – Gold
● Best Technology Innovation (TI) – Bronze

Kategori Individu (5 Penghargaan)
● Best Agent English – Platinum
● Best Agent Email Public – Gold
● Best Team Leader – Silver
● Best of the Best Individual Voice – Bronze
● Best of the Best Agent Digital Chat – Bronze

Editor: Mohamad Nur Asikin
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