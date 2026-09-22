Kenali Proses Resmi PNM Mekaar agar Tak Tertipu Layanan Palsu

Berbeda dengan layanan pinjaman online, proses pembiayaan PNM Mekaar dilakukan melalui interaksi langsung antara calon nasabah dan petugas PNM. (Istimewa).
JawaPos.com – Tawaran pembiayaan kini semakin mudah ditemui melalui berbagai kanal digital. Namun, kemudahan tersebut juga membuat masyarakat perlu lebih cermat mengenali proses layanan keuangan yang resmi, terutama ketika sebuah penawaran mencatut nama dan identitas perusahaan.
Berbeda dengan layanan pinjaman online, proses pembiayaan PNM Mekaar dilakukan melalui interaksi langsung antara calon nasabah dan petugas PNM. Mekanisme ini menjadi bagian dari proses PNM dalam mengenali calon nasabah sekaligus memastikan pembiayaan diberikan sesuai kebutuhan usaha.
Calon nasabah Mekaar juga tidak serta-merta memperoleh pembiayaan hanya dengan mengisi data melalui sebuah aplikasi atau tautan. Dalam proses resminya, calon nasabah perlu memenuhi persyaratan, tergabung dalam kelompok, menjalani Uji Kelayakan, serta bagi nasabah tahap pertama mengikuti Persiapan Pembiayaan sebelum pengajuan pembiayaan dilakukan.
Setelah menjadi nasabah, interaksi dengan PNM pun tidak berhenti pada pemberian pembiayaan. Mekaar menggunakan pendekatan kelompok dengan pertemuan berkala yang mempertemukan nasabah dengan petugas PNM. Mekanisme tatap muka tersebut menjadi bagian dari model layanan Mekaar kepada pengusaha ultra mikro.
Karena itu, masyarakat perlu waspada apabila menemukan pihak yang menawarkan pembiayaan PNM Mekaar sepenuhnya melalui aplikasi, tautan tertentu, maupun nomor WhatsApp pribadi. PNM Mekaar tidak menyediakan aplikasi maupun pendaftaran pinjaman secara online.
Beberapa tanda lain yang patut dicurigai antara lain pihak yang mengatasnamakan “Mekaar Online” atau PNM Mekaar, meminta kode OTP maupun foto identitas melalui kanal yang tidak dapat diverifikasi, serta meminta transfer biaya administrasi, uang muka, atau jaminan pencairan.
Dengan memahami proses yang sebenarnya, masyarakat dapat lebih mudah membedakan layanan resmi dengan pihak yang sekadar mencatut nama PNM. Jika menerima penawaran yang meragukan, masyarakat diimbau tidak membuka tautan, mengirimkan data pribadi maupun melakukan transfer sebelum memastikan kebenaran informasi.
Verifikasi dapat dilakukan melalui kanal resmi PNM maupun Call Center PNM 1500-654.
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