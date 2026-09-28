Baru 40 % UMKM Indonesia Miliki Kesehatan Finansial Memadai, Perlu Ekosistem yang Lebih Kuat

JawaPos.com - Riset Amartha terhadap lebih dari 1.800 pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan masih terbatasnya kemampuan usaha akar rumput dalam mencapai kondisi kesehatan finansial yang memadai. Dari riset tersebut, hanya sekitar empat dari 10 UMKM yang dinilai telah memiliki kesehatan finansial yang cukup.

Temuan itu dipaparkan Head of Secretariat Indonesian Coalition for Financial Health (ICFH) sekaligus Chief Compliance & Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto, dalam forum Indonesian Coalition for Financial Health: The First Step Forward.

Menurut Aria persoalan kesehatan finansial UMKM tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan akses terhadap layanan keuangan. Kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kebutuhan sehari-hari, menghadapi perubahan pendapatan dan kebutuhan mendesak, serta mempertahankan keberlangsungan usaha juga menjadi bagian penting.

“Saat ini hanya empat dari sepuluh UMKM di Indonesia telah mencapai kondisi kesehatan finansial yang memadai. Walaupun akses keuangan dan kepercayaan diri sudah bagus, namun kemampuan UMKM bertahan terhadap goncangan dan memiliki kemampuan bertumbuh masih rendah. Dari bukti empiris ini, intervensi dan kebijakan yang lebih terorkestrasi diperlukan untuk memperkuat ekosistem secara keseluruhan,” kata Aria dalam surelnya Senin (28/9).

Hasil riset tersebut menjadi salah satu dasar bagi Amartha untuk mendorong agenda kesehatan finansial melalui ICFH. Platform ini dibentuk sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat upaya peningkatan kesehatan finansial masyarakat akar rumput.

Forum perdana ICFH melibatkan 15 institusi dari berbagai sektor. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai kondisi kesehatan finansial sekaligus mendorong intervensi yang lebih terkoordinasi.

Persoalan ketahanan finansial juga menjadi perhatian terhadap pelaku UMKM perempuan. Women's World Banking (WWB) menemukan bahwa perluasan akses pembiayaan belum otomatis menghilangkan berbagai hambatan struktural yang dihadapi pengusaha perempuan dalam membangun ketahanan finansial.