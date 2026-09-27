Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Minggu, 27 September 2026 | 17.44 WIB

Rupiah Diprediksi Melemah Tembus Rp 18.000 Pekan Ini, Dolar AS Masih Menguat

ilustrasi Rupiah dan Dolar AS. Rupiah saat ini anjlok hingga Rp 15 ribu per USD. - Image

ilustrasi Rupiah dan Dolar AS. Rupiah saat ini anjlok hingga Rp 15 ribu per USD.

JawaPos.com - Nilai tukar Rupiah diprediksi akan melemah pada perdagangan pekan kempat September setelah masih terus menguatnya indeks mata uang dolar Amerika Serikat (Dolar AS).

Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan mata uang rupiah pada pekan terakhir September kemungkinan besar berada pada level diatas Rp 18.000.

“Untuk rupiah sendiri, rupiah kemungkinan akan melemah, melemahnya kemungkinan besar di Rp 18.150 sampai Rp 18.200-an,” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima JawaPos.com, Minggu (27/9).

Ibrahim mengatakan, jika seandainya mata uang garuda menguat akan ada kemungkinan bergerak pada level sekitar Rp 17.800.

Ia mengatakan, pergerakan rupiah pada pekan depan salah satunya dipengaruhi oleh indeks dolar AS yang kemungkinan besar masih melanjutkan penguatanya.

Ia menyebut bahwa indeks mata uang negeri Paman Sam tersebut kemungkinan besar akan ditransaksikan pada level 100.10 hingga 102.20.

“Jadi ada indikasi indeks dolar ini masih akan terus menguat menuju level 102.20,” ujarnya.

Ibrahim mengatakan perkembangan konflik Rusia dan Ukraina juga menjadi perhatian pasar. Ia menyebut, perang yang telah berlangsung sekitar 4,5 tahun tersebut masih menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi sentimen ekonomi global.

Menurutnya, terdapat peluang digelarnya kembali pertemuan antara Rusia dan Ukraina dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang menjadi salah satu pihak yang mendorong proses diplomasi.

Rencana pertemuan tersebut sejalan dengan upaya Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali pembicaraan antara Rusia dan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya mengatakan Amerika Serikat mengusulkan pertemuan trilateral dengan Rusia dan Ukraina, dengan UEA disebut sebagai salah satu lokasi yang memungkinkan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Rupiah Pekan Ini: Dolar AS Menguat, Rupiah Berpotensi Melemah - Image
Ekonomi

Prediksi Rupiah Pekan Ini: Dolar AS Menguat, Rupiah Berpotensi Melemah

Minggu, 13 September 2026 | 16.33 WIB

Donald Trump Mulai Frustrasi, Perang Iran yang Diprediksi Singkat Justru Jadi Beban Politik - Image
Internasional

Donald Trump Mulai Frustrasi, Perang Iran yang Diprediksi Singkat Justru Jadi Beban Politik

Selasa, 1 September 2026 | 23.30 WIB

Kolombia Tewaskan 20 Pemberontak FARC Lewat Serangan Udara - Image
Internasional

Kolombia Tewaskan 20 Pemberontak FARC Lewat Serangan Udara

Selasa, 1 September 2026 | 20.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore