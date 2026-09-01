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Rian Alfianto
Selasa, 1 September 2026 | 23.30 WIB

Donald Trump Mulai Frustrasi, Perang Iran yang Diprediksi Singkat Justru Jadi Beban Politik

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (L.E. Baskow / Reuters) - Image

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (L.E. Baskow / Reuters)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut semakin frustrasi menghadapi perang Iran yang tak kunjung berakhir. Konflik yang semula diyakini bakal berlangsung singkat kini memasuki bulan keenam, sementara dukungan pemilih terhadap penanganan perang oleh Trump ikut merosot menjelang pemilu paruh waktu AS.

Suasana di Gedung Putih pun disebut jauh dari kondusif. Maggie Haberman, jurnalis The New York Times, mengatakan Trump berada dalam suasana hati yang frustrasi setelah perang berkembang jauh dari perkiraan awal.

"Ini bukan lingkungan yang bahagia, menurut pelaporan apa pun yang kami miliki," kata Haberman saat tampil di CNN dalam program Laura Coates Live.

"Presiden telah berada dalam suasana hati yang cukup frustrasi untuk sementara waktu tentang Iran, yang, sekali lagi, adalah buatannya sendiri," lanjutnya.

Haberman menilai Trump menghadapi persoalan yang sebagian justru muncul dari keputusan pemerintahannya sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah perang yang tidak selesai secepat yang diperkirakan.

Trump Salah Hitung Durasi Perang

Perang Iran dimulai pada Februari ketika Amerika Serikat melancarkan kampanye pengeboman. Namun, serangan tersebut tidak segera mengakhiri konflik.
Iran kemudian menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute penting bagi perdagangan minyak dunia.

Enam bulan berlalu, akses melalui selat tersebut masih terbatas meski Trump mengklaim AS telah menguasai perairan itu.
Gangguan di Selat Hormuz turut mendorong kenaikan harga minyak global.

Di saat yang sama, AS dan Iran masih saling melancarkan serangan, sehingga persediaan amunisi Amerika ikut berada di bawah tekanan.

Situasi tersebut berbanding terbalik dengan ekspektasi awal Trump.

Editor: Bintang Pradewo
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