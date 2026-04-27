Tring Golden Run 2026: Saat Keringat Berubah Jadi Investasi Emas

JawaPos.com - PT Pegadaian menggelar ajang lari perdananya bertajuk Tring Golden Run 2026 yang diikuti lebih dari 8.000 peserta di Plaza Timur Senayan, Jakarta, Minggu (26/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan dua kategori lomba, yakni 5K dan 10K, sekaligus menjadi medium edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya investasi emas.

Mengusung tema “Ubah Keringatmu Menjadi Emas”, acara ini tidak hanya menonjolkan semangat olahraga, tetapi juga pesan tentang nilai kerja keras dan pentingnya investasi jangka panjang.

Komisaris Utama PT Pegadaian, Anto Mukti Putranto, menyebut kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman publik terkait investasi.

“Dari pelaksanaan ini adalah untuk sosialisasi bagaimana kita berinvestasi melalui emas,” ujar Putranto dalam acara Tring Golden Run 2026 di Parkir Timur Senayan, Jakarta.

Ia menambahkan, investasi emas semakin relevan, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, masyarakat didorong mulai berinvestasi demi memperkuat kondisi keuangan di masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Pegadaian juga menyalurkan donasi senilai Rp1,25 miliar kepada atlet difabel, prasejahtera, dan berkebutuhan khusus melalui lima organisasi olahraga nasional.

Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi komitmen perusahaan terhadap program ESG, khususnya di aspek sosial.

“Pertumbuhan bisnis Pegadaian harus berjalan seiring dengan kontribusi nyata bagi masyarakat,” kata Damar.

Ia berharap Tring Golden Run tidak hanya menginspirasi gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat literasi keuangan serta kepedulian sosial, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus “mengemaskan Indonesia”.