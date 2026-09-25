BI Catat Uang Beredar Capai Rp 10.448 Triliun, Efek Kredit Tumbuh Pesat

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas atau M2 mencapai Rp 10.448,1 triliun pada Agustus 2026, atau tumbuh 8,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran kredit, sekaligus melanjutkan tren positif yang dicapai pada bulan sebelumnya.

Namun, pertumbuhan M2 pada Agustus 2026 sedikit melambat dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 8,3 persen yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan M2 pada Agustus 2026 didukung oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit atau M1 dan uang kuasi.

“Uang Beredar tumbuh positif pada Agustus 2026 berdasarkan komponennya, perkembangan M2 didukung oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) dan uang kuasi,” ujar Ramdan dalam keterangannya, Jumat (25/7).

Ramdan mengatakan, M1 dengan pangsa 56,9 persen dari M2 tercatat sebesar Rp 5.943 triliun pada Agustus 2026.

Pertumbuhannya mencapai 9 persen yoy, melambat dibandingkan Juli 2026 sebesar 10 persen yoy.

Perlambatan M1 terutama dipengaruhi pertumbuhan giro rupiah dan uang kartal di luar bank umum dan BPR.

Giro Rupiah tercatat tumbuh 7,1 persen yoy, sedangkan uang kartal tumbuh 12,9 persen yoy.