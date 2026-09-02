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Djati Waluyo
Kamis, 3 September 2026 | 00.15 WIB

Sah! Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur Bank Indonesia

Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti saat bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti saat bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026-2031.

Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam keputusan tersebut, Presiden juga mengangkat dua pejabat lainya yaitu Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Selanjutnya, ketiganya mengambil sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto. 

"Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2026 tanggal 1 September 2026. Saudari Destry Damayanti telah diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia,  Saudari Aida S. Budiman telah diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia,Saudara Solikin M. Juhro telah diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia," ujar Sunarto. 

Sebelum resmi ditetapkan sebagai Dewan Gubernur BI ketiganya diambil sumpah di depan Hakim Agung.  

"Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima, langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga, sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun," ujar Destry. 

Dalam sumpahnya ketiga Dewan Gubernur berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara," tegasnya.

Editor: Estu Suryowati
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