Bank BSN untuk Indonesia, Penuh Berkah dan Amanah

Bank Syariah Nasional (BSN) untuk Indonesia penuh bekah dan amanah. (Istimewa).
JawaPos.com – Satu tahun bukan sekadar perjalanan waktu. Bagi PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN), satu tahun merupakan perjalanan membangun fondasi, menumbuhkan kepercayaan, dan meneguhkan komitmen untuk menghadirkan layanan keuangan syariah yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Tepat pada 20 Agustus 2025, nama Bank Syariah Nasional diperkenalkan ke publik bersamaan dengan penetapan susunan pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Momentum tersebut menjadi titik awal perjalanan Bank BSN sekaligus ditetapkan sebagai hari jadi perseroan.
Kini, tepat satu tahun kemudian, Bank BSN memperingati Milad pertamanya dengan mengusung tema “BSN untuk Indonesia, Penuh Berkah dan Amanah”. Tema ini merefleksikan perjalanan sekaligus komitmen perseroan untuk memastikan setiap langkah bisnis, pelayanan dan kontribusi senantiasa membawa keberkahan, manfaat bagi masyarakat dan dijalankan dengan penuh amanah.
Setahun, Fondasi Semakin Kokoh
Perjalanan satu tahun Bank BSN berlangsung di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Namun, tantangan tersebut tidak menyurutkan semangat seluruh Bintang BSN untuk terus bertumbuh dan memberikan kinerja terbaik.
Pada kuartal II 2026, Bank BSN menempati posisi kedua Bank Umum Syariah berdasarkan aset dengan nilai sekitar Rp78,8 triliun. Pembiayaan juga berada di posisi kedua dengan nilai sekitar Rp59,6 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sekitar Rp61,6 triliun. Dari sisi profitabilitas, Bank BSN mencatatkan laba mencapai sekitar Rp444 miliar.
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Pertumbuhan berlanjut hingga Juli 2026. Aset perseroan meningkat 22,2 persen menjadi sekitar Rp81 triliun, pembiayaan tumbuh 25,7 persen menjadi Rp62 triliun, dan DPK naik 14,8 persen menjadi Rp64,1 triliun. Adapun laba hingga Juli 2026 mencapai sekitar Rp494,7 miliar.
Bagi Bank BSN, capaian tersebut bukan sekadar angka. Dibaliknya terdapat kepercayaan nasabah, kerja keras Bintang BSN, dan ikhtiar untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ketika Pembiayaan Menjadi Jalan Menuju Rumah Impian
Salah satu fokus penting Bank BSN adalah memperkuat peran dalam pembiayaan perumahan syariah. Bagi perseroan, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat keluarga tumbuh, harapan dibangun, dan masa depan dipersiapkan.
Cerita itu tercermin dalam pengalaman tiga nasabah Bank BSN: Andre Kawaru, Jofan Firdaus, dan Tsara Nafisa. Mereka memiliki latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh satu harapan yang sama yaitu memiliki rumah yang layak bagi keluarga.
Bagi Andre Kawaru, memiliki rumah bukanlah perjalanan mudah. Di tengah perjuangannya membangun usaha budidaya dan penjualan kelinci, ia harus tinggal di kontrakan yang kerap dilanda banjir.
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