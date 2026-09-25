Downtrading Rokok Kian Tak Terkendali, Pakar Soroti Kebijakan Cukai

JawaPos.com – Fenomena downtrading menjadi salah satu faktor yang mendorong maraknya peredaran rokok ilegal.

Perpindahan konsumen dari rokok dengan harga lebih tinggi ke produk yang lebih murah itu menjadi salah satu tantangan utama dalam pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Kalimantan Tengah, Agus Dwi Setia Kuncoro mengatakan peredaran rokok ilegal, muncul terutama karena fenomena downtrading.

”Konsumen yang dulu membeli produk legal, kemudian bergeser ke produk yang lebih murah,” ujar Agus Dwi Setia Kuncoro dilansir dari Antara.

Agus menjelaskan, fenomena downtrading terjadi ketika daya beli masyarakat melemah sehingga konsumen cenderung mencari produk dengan harga lebih rendah, termasuk rokok ilegal yang tidak dibebani cukai maupun pajak sebagaimana produk legal.

Perbedaan harga antara produk legal dan ilegal menjadi semakin lebar karena produk ilegal tidak membayar berbagai kewajiban negara. Sedangkan, pada produk rokok legal, komponen cukai, PPN hasil tembakau dan pajak rokok dapat mencapai hampir 70 persen dari harga rokok.

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Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menilai, kebijakan itu merupakan langkah mundur karena berisiko meningkatkan paparan rokok pada kelompok rentan, terutama anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah.

”Rencana kebijakan ini merupakan langkah mundur. Kebijakan ini justru membuat kelompok konsumen rentan seperti anak-anak dan masyarakat ekonomi bawah semakin berisiko terpapar rokok,” ujar Niti Emiliana.