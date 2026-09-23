Industri Percetakan Makin Luas, ALLPrint Indonesia 2026 Hadirkan 400 Peserta dari 10 Negara

JawaPos.com — Industri percetakan Indonesia terus berkembang pada 2026, dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 3,39 persen dan kumulatif stabil di kisaran 11,42 persen, terutama ditopang packaging, label, serta textile printing.

Kondisi ini mendorong Krista Exhibitions menghadirkan ALLPrint Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 7–10 Oktober dengan target 60.000 pengunjung.

Mengapa industri percetakan terus berkembang?

Pertumbuhan industri percetakan kini tidak lagi hanya ditopang kebutuhan cetak konvensional, tetapi juga packaging, label, textile printing, hingga solusi digital yang mengikuti perubahan perilaku pasar.

Sektor packaging dan label bahkan mencatat lonjakan hingga 20 persen, sedangkan textile printing tumbuh sekitar 15 persen seiring penetrasi e-commerce dan kebangkitan UMKM.

Perubahan tersebut ikut menggeser kebutuhan pelaku usaha dari percetakan massal menuju produksi digital dan personal yang lebih fleksibel.

Transformasi digital, perkembangan digital printing, teknologi grafika, otomatisasi, serta kebutuhan kemasan kemudian menjadi bagian penting dalam menentukan arah industri percetakan.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions Daud D. Salim mengatakan perkembangan industri percetakan saat ini telah menjangkau berbagai sektor dan menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha.

“Industri percetakan saat ini berkembang sangat luas. Tidak hanya berbicara mengenai mesin dan teknologi cetak konvensional, tetapi juga digital printing, printing untuk kemasan, teknologi grafis, label, hingga berbagai solusi yang dibutuhkan oleh industri,” ujar Daud D. Salim.