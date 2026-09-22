Krista Exhibitions Kembali Gelar ALLPrint Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran Jakarta

JawaPos.com - Industri percetakan Indonesia pada 2026 menunjukan pertumbuhan stabil dengan proyeksi kenaikan sekitar 3,39% hingga mencapai pertumbuhan kumulatif stabil di kisaran 11,42%.

Pertumbuhan ini didorong oleh sektor industri kemasan (packaging) dan label yang melonjak hingga 20% serta textile printing sekitar 15% yang didukung oleh penetrasi e-commerce dan kebangkitan UMKM. Tren utama yang berkembang adalah pergeseran dari percetakan massal menuju percetakan digital dan personal.

Perkembangan tersebut turut mendorong kebutuhan industri percetakan untuk beradaptasi dengan teknologi dan solusi produksi yang semakin beragam.

Transformasi digital, perkembangan digital printing, kebutuhan kemasan, teknologi grafika, hingga otomatisasi proses produksi menjadi bagian dari perubahan yang membentuk arah industri percetakan saat ini.

Merespons perkembangan tersebut, Krista Exhibitions kembali menyelenggarakan ALLPrint Indonesia 2026, pameran internasional yang menghadirkan teknologi, mesin, peralatan, bahan baku, serta berbagai solusi untuk mendukung kebutuhan industri percetakan dan grafika. Pameran akan berlangsung pada 7–10 Oktober 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran akan menghadirkan sekitar 400 peserta, termasuk 20 UMKM, dari lebih dari 10 negara, antara lain Indonesia, China, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Jerman, Jepang, India, Singapura, dan Korea Selatan. Selama empat hari penyelenggaraan, ALLPrint Indonesia 2026 menargetkan 60.000 pengunjung.

ALLPrint Indonesia 2026 juga digelar bersamaan dengan sejumlah pameran pendukung, yakni Indo Sign & AD, Textile Printing, Print For Pack, Inter Corrugated, dan Pro Label Asia. Kolaborasi ini memperluas cakupan ekosistem industri percetakan sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan beragam teknologi, produk, dan solusi industri.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions, Daud D. Salim, mengatakan perkembangan industri percetakan saat ini tidak lagi terbatas pada teknologi cetak konvensional, tetapi telah berkembang ke berbagai kebutuhan industri yang saling berkaitan “Industri percetakan saat ini berkembang sangat luas. Tidak hanya berbicara mengenai mesin dan teknologi cetak konvensional, tetapi juga digital printing, printing untuk kemasan, teknologi grafis, label, hingga berbagai solusi yang dibutuhkan oleh industri. Perkembangan ini tentu menciptakan kebutuhan baru dan peluang bisnis baru bagi para pelaku industri,” ujar Daud D. Salim.

Melalui ALLPrint Indonesia 2026, pelaku industri dapat melihat secara langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi, mulai dari digital printing, packaging printing, teknologi karton box, graphic technology, printing equipment, finishing technology, tinta, kertas dan media cetak, hingga software dan berbagai solusi pendukung industri grafika.