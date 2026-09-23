PT Astra Internasional Fokus Kembangkan Tiga Bisnis Utama

JawaPos.com - PT Astra International Tbk (ASII) akan memperkuat tiga bisnis inti yang menjadi sumber utama pendapatan perseroan. Selain tiga bisnis inti, lini bisnis lain juga akan diperkuat dengan pendekatan berbeda.

Head of Corporate Investor Relations PT Astra International, Tira Ardianti mengatakan ketiga bisnis inti tersebut meliputi otomotif, jasa keuangan, serta mining solutions and equipment. Ketiganya merupakan penyumbang sekitar 90 persen terhadap pendapatan konsolidasi Astra.

"Pada tiga bisnis ini kami masih melihat banyak peluang pertumbuhan ke depan, dan kami akan terus memperkuatnya, akan terus mempertahankan fokus strategi kita kepada tiga bisnis ini, sambil kemudian kami sudah memilih platform yang lebih jelas juga terhadap wider businesses dengan pendekatan-pendekatan yang akan saya jelaskan," katanya dalam Astra Media Day, Rabu (23/9).

Pada sektor otomotif, Astra akan memanfaatkan ekosistem yang telah dibangun selama puluhan tahun, mulai dari manufaktur, distribusi, penjualan ritel, pembiayaan, asuransi, hingga layanan purnajual dan kendaraan bekas.