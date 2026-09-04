OpenAI Luncurkan Astra, Model AI Terkuat yang Diklaim Mampu Temukan Celah Zero-Day

JawaPos.com - OpenAI meluncurkan Astra, model kecerdasan buatan (AI) terbaru yang diklaim mampu mengidentifikasi hingga mengembangkan eksploitasi zero-day. Kemampuan tersebut membuat Astra disebut sebagai model AI terkuat yang pernah dibuat OpenAI, sekaligus membuka potensi penggunaan AI untuk membantu menemukan dan menambal celah keamanan yang sebelumnya belum diketahui.

OpenAI menyebut Astra mewakili batasan baru dalam penggunaan komputer dan peramban. Model ini diklaim mampu menangani berbagai tugas dengan kecepatan, akurasi, dan keamanan yang lebih tinggi, termasuk pekerjaan di bidang pemrograman dan keamanan siber.

Seperti dilansir dari TechCrunch, Astra mulai tersedia pada Kamis (3/9) bagi pelanggan OpenAI yang menggunakan Daybreak, program keamanan siber milik perusahaan tersebut. Dalam satu minggu ke depan, model ini juga akan tersedia melalui paket berbayar OpenAI, termasuk Pro, Plus, Enterprise, dan Business, serta melalui API.

Adapun Presiden OpenAI Greg Brockman mengatakan Astra merupakan model perusahaan yang paling cerdas dan yang juga paling selaras dengan tujuan manusia (aligned) sejauh ini.

Brockman mengatakan model tersebut merupakan hasil penelitian dan pengembangan OpenAI selama bertahun-tahun.

"Merupakan perpaduan dari penelitian dan langkah-langkah besar yang kami lakukan selama bertahun-tahun, di mana setiap terobosan dibangun berdasarkan pencapaian sebelumnya," ujar Brockman.

Ia menambahkan bahwa Astra menandai perubahan nyata dalam jenis pekerjaan yang dapat didelegasikan manusia kepada AI dan bagaimana AI dapat memberdayakan mereka.

Astra Bisa Temukan Celah Zero-Day Kemampuan keamanan siber menjadi salah satu fitur utama yang ditawarkan Astra. OpenAI mengatakan telah menguji model tersebut menggunakan berbagai tolok ukur keamanan untuk mengukur kemampuannya sekaligus memastikan sistem pengamanan yang diterapkan mampu mengimbangi kapabilitasnya.