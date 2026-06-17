Krista Exhibitons Kembali Bakal Gelar Pameran Eastfood Indonesia Expo (IIFEX) dan AllPack Surabaya 2026

Pres Conference rencana pameran yang akan digelar Krista Exhibitons pada Juni dan Juni 2026 di Surabaya. (Istimewa).
JawaPos.com - Krista Exhibitions Group kembali bakal menghadirkan pameran dagang Business-to-Business (B2B) bertaraf Internasional di Jawa Timur. Kehadiran 3 pameran berskala internasional di bulan Juni dan Juli ini diharapkan mampu menjadi stimulan strategis bagi perluasan pasar nasional maupun internasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Provinsi Jawa Timur mencatatkan kinerja positif pada Triwulan I tahun 2026 yang menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Hal ini diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,96 persen secara tahunan (year-on-year) dan 1,25 persen secara triwulanan (q-to-q).
Daud D. Salim, Chief Executive Officer (CEO) Krista Exhibitions, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa Rangkaian pameran Krista Exhibitions sampai dengan pertengahan tahun ini, menunjukkan tren yang sangat positif antara lain di industri makanan dan minuman, EastFood Indonesia Expo (IIFEX) 2026 yang akan menghadirkan lebih dari 180 peserta pameran dari dalam maupun luar negeri, sekaligus menyediakan ruang promosi dan pengembangan usaha bagi 30 UMKM.
Pameran ALLPACK Surabaya 2026 (EastPack Surabaya) dan East Beauty Pack Expo 2026 juga akan diikuti oleh lebih dari 90 peserta, di mana 10 di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Krista Exhibitions Group optimis dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan, membuka peluang investasi baru, serta memfasilitasi bertemunya para produsen, distributor, dan konsumen internasional dalam memperkuat ketahanan industri pangan dan pengemasan nasional,” ungkapnya.
Penyelenggaraan ALLPACK Surabaya 2026 (EastPack Surabaya), pameran sektor pengemasan, pengolahan dan plastik,yang diselenggarakan bersama dengan pameran kecantikan East Beauty Pack Expo 2026 pada tanggal 1 – 4 Juli 2026. Seluruh rangkaian pameran di Jawa Timur ini akan dipusatkan di Grand City Convention Hall, Surabaya.
EastFood Indonesia Expo (IIFEX) 2026 merupakan bagian dari rangkaian pameran internasional sektor makanan, minuman, serta teknologi pengolahan dan pengemasan yang diselenggarakan oleh Krista Exhibitions Group. Setelah Surabaya, rangkaian pameran akan berlanjut ke Bali melalui penyelenggaraan Bali Interfood 2026 pada 2–4 September 2026 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
Rangkaian pameran B2B (Business-to-Business) nasional dan internasional ini kemudian mencapai puncaknya di Jakarta melalui pameran Krista Interfood 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 4 – 7 November 2026 di venue Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2.
Bakat Boga Challenge 2026 kembali hadir sebagai salah satu program unggulan dalam rangkaian EastFood Indonesia International Food Expo (IIFEX) 2026. Kompetisi kuliner yang lahir di Yogyakarta dan telah sukses menarik peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini dirancang oleh para chef profesional sebagai wadah bagi talenta kuliner untuk menunjukkan kreativitas, keterampilan, dan inovasi mereka.
Berbagai kategori yang dipertandingkan antara lain Lapis Surabaya, Bolu Gulung Keju, Traditional Jajanan Pasar, Western Seafood Spaghetti, The Best Risoles, Classic Chiffon Cake, hingga Chicken Main Course, dengan penilaian yang menitikberatkan pada cita rasa, teknik pengolahan, dan penyajian yang kreatif serta profesional.
Berbagai program edukatif dan kompetitif yang dirancang untuk memperkaya wawasan serta meningkatkan keterampilan para pelaku industri. Salah satu agenda unggulan adalah Cooking & Baking Demo yang menghadirkan chef profesional dan brand terkemuka seperti IndoBake, Kewpie, Rich’s, serta berbagai perusahaan makanan dan minuman lainnya. Melalui sesi demonstrasi ini, pengunjung dapat memperoleh inspirasi mengenai tren kuliner terkini, inovasi produk, serta penerapan teknologi dalam industri makanan dan minuman.
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