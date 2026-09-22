Bea Cukai Gagalkan Impor Ilegal 30 Kontainer Garam, Beras, dan Pakaian Bekas Senilai Rp 27 Miliar

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Budhi Utama, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dan sejumlah pihak terkait dalam konferensi pers tentang penggagalan impor ilegal di Kantor DJBC, Jakarta, Selasa (22/9). (Djati Waluyo/JawaPos.com).
JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menggagalkan 30 kontainer yang melakukan impor produk illegal untuk masuk ke pasar Indonesia.
Adapun 30 kontainer tersebut memuat garam, beras, dan pakaian bekas senilai Rp 27 miliar. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mengatakan penindakan dilakukan di empat lokasi sepanjang Agustus hingga September 2026.
Ia menyebut, penindakan dilakukan di di Pelabuhan Tanjung Perak, Kawasan Berikat di Bogor, Perairan Gosong Bunga-Bunga Selat Malaka, dan Pelabuhan Tanjung Priok.
“Bea Cukai mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam yang tidak sesuai dengan pemberitahuan kepabeanan, serta sekitar 1.435 bal pakaianyang didugabekas,” ujar Djaka dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta, Selasa (22/9).
Djaka mengatakan, secara keseluruhan nilai barang yang ditindak Bea Cukai diperkirakan mencapai Rp 27,339 miliar. Rinciannya, di Sumatera Utara, petugas mengamankan 430 bal pakaian bekas senilai Rp 3,4 miliar.
Kemudian, di Pelabuhan Tanjung Perak, Bea Cukai menindak 15 kontainer berisi beras dan garam dengan nilai Rp 7,8 miliar. Sementara di kawasan berikat di Bogor, sebanyak 15 kontainer berisi beras dan garam ditindak dengan nilai mencapai Rp 8,06 miliar.
Selanjutnya, di Pelabuhan Tanjung Priok, petugas mengamankan 9 kontainer berisi pakaian bekas dengan nilai sekitar Rp 8,04 miliar.
Djaka mengatakan, untuk seluruh barang hasil penindakan tersebut, Bea Cukai telah melakukan pengamanan terhadap barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Proses penyidikan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan RI," ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022