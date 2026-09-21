Makin Mudah Investasi Emas, Pegadaian Gandeng blu Lewat bluInvest Emas dengan Modal Rp10 Ribu

PT Bank Digital BCA (BCA Digital) berkolaborasi dengan PT Pegadaian (Persero) menghadirkan bluInvest Emas. Fitur investasi emas digital terbaru ini hadir di dalam layanan bluInvest pada aplikasi blu, menjadikan investasi emas kini semakin mudah, praktis, dan dapat dikelola sepenuhnya dalam satu aplikasi/(Istimewa).
JawaPos.com - Di tengah meningkatnya kesadaran generasi muda untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih baik, kemudahan akses dalam berinvestasi menjadi kunci utama.
Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank Digital BCA (BCA Digital) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan PT Pegadaian (Persero) untuk menghadirkan bluInvest Emas. Fitur investasi emas digital terbaru ini hadir di dalam layanan bluInvest pada aplikasi blu, menjadikan investasi emas kini semakin mudah, praktis, dan dapat dikelola sepenuhnya dalam satu aplikasi.
Melalui kemitraan ini, blu by BCA Digital dan Pegadaian memberikan akses investasi emas yang lebih inklusif dan seamless. Hanya dengan modal awal mulai dari Rp10.000, generasi muda, khususnya para digital savvy sudah bisa mengambil langkah kecil yang konsisten untuk membangun masa depan finansial yang lebih kuat.
Head of Retail & Digital Business BCA Digital Edwin Tirta, menyatakan, blu sangat memahami bahwa anak muda saat ini membutuhkan layanan investasi yang tidak hanya aman, tetapi juga seamless dan approachable.
Lewat kehadiran bluInvest Emas hasil kolaborasi dengan Pegadaian, kami ingin mempermudah nasabah untuk memulai perjalanan investasinya tanpa ribet.
"Semua proses, mulai dari registrasi Tabungan Emas, transaksi jual-beli, hingga monitoring nilai portofolio secara real-time, dapat diselesaikan langsung di dalam aplikasi blu tanpa perlu repot berpindah platform. Ini merupakan wujud komitmen blu sebagai trusted financial companion yang terus relevan dengan gaya hidup masyarakat modern, katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur TI & Digital PT Pegadaian (Persero), Yos Iman Jaya Dappu juga menyampaikan pesannya kepada masyarakat agar tidak spekulan dalam berinvestasi emas dan memanfaatkan kemudahan menabung emas melalui aplikasi digital.
“Investasi emas tidak bisa dilakukan karena FOMO saat emas sedang happening atau saat harganya naik. Justru seharusnya pada saat harga emas turun, menjadi momentum yang baik untuk membeli emas baik secara fisik, maupun nabung emas digital. Fluktuasi harga harian itu hal yang normal, namun jika kita lihat tren 10 tahun terakhir, nilai emas cenderung terus naik. Kuncinya sederhana, saat ada rezeki, langsung sisihkan untuk menabung emas menggunakan uang dingin, bukan dana darurat. Lalu biarkan aset tersebut tumbuh seiring waktu. Apalagi sekarang jadi lebih mudah menabung emas dengan adanya Tring ataupun blu. Semua bisa investasi emas lewat aplikasi, dimana saja dan kapan saja,” ujar Yos.
Keunggulan Utama bluInvest Emas bagi Sobatblu:
• Modal Super Ringan Bebas Biaya Transaksi: Mulai bangun portofolio emasmu cukup dengan nominal Rp10.000 hingga batas maksimal 100 gram per hari untuk setiap nasabah, tanpa potongan biaya transaksi jual maupun beli.
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