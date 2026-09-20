Muhadjir Ungkap Strategi Kemandirian Ekonomi Muhammadiyah dan Potensi Jejaring Bisnis

Ketua PP Muhammadiyah Prof. Muhadjir Effendy bersama para ketua dan perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Sumatera di Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (20/9/2026).
JawaPos.com - Ketua PP Muhammadiyah Prof. Muhadjir Effendy mendorong pimpinan Muhammadiyah di tingkat wilayah dan daerah mengembangkan terobosan ekonomi sesuai potensi masing-masing.
Menurut Muhadjir, Muhammadiyah bukan pemilik modal besar yang dapat membangun jaringan bisnis secara terpusat. Karena itu, berbagai potensi di daerah perlu dikembangkan dan dihubungkan dalam jejaring yang lebih kuat dan luas.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir di hadapan para ketua dan perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Sumatera di Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (20/9/2026).
Dalam agenda bertajuk Silaturahmi dan Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatera itu, Muhadjir hadir bersama Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin.
Penasehat Khusus Presiden Bidang Haji tersebut mengapresiasi PWM Sumatera Barat yang menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pertemuan serupa dapat memperpendek rentang kendali organisasi.
“Bagus juga kalau bisa diterapkan di regional lain seperti Kalimantan, Sulawesi, atau regional barat, tengah, timur,” katanya.
Muhadjir kemudian memaparkan alasan Muhammadiyah mampu bertahan selama lebih dari seratus tahun. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari strategi dakwah KH Ahmad Dahlan yang berani mengambil pendekatan berbeda pada masanya.
Salah satunya adalah sikap kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. KH Ahmad Dahlan, misalnya, menjadi guru agama di sekolah Belanda.
Pengalaman tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membangun sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah yang inklusif.
Muhadjir menyebut Muhammadiyah tidak hanya memiliki DNA dakwah, tetapi juga DNA ekonomi.
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