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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 20 September 2026 | 15.03 WIB

Segera Naik Derajat, 5 Weton Ini Diramal Kenaikan Ekonomi dan Karier Menurut Primbon Jawa

Weton naik derajat ini diramal kenaikan ekonomi dan karier menurut primbon jawa./Magnific/ diana.grytsku - Image

Weton naik derajat ini diramal kenaikan ekonomi dan karier menurut primbon jawa./Magnific/ diana.grytsku

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal weton yang dipercaya akan naik derajat dalam waktu dekat.

Golongan weton ini diyakini mengalami peningkatan ekonomi, karier, hingga kehidupan yang lebih mapan.

Keberuntungan tersebut dipercaya datang setelah melalui perjuangan panjang dalam menjalani hidup.

Dilansir dari akun YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (18/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa dipercaya akan mengalami perubahan hidup ke arah lebih baik.

1. Senin pon

Weton Senin Pon dikenal memiliki sifat tenang serta sabar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Kecenderungan menyimpan kesedihan sendiri menjadi ciri khas yang melekat pada pemilik weton ini.

Perjuangan panjang kerap mewarnai perjalanan hidup mereka sebelum mencapai titik keberhasilan.

Peluang besar dipercaya akan datang dalam waktu dekat bagi pemilik weton ini. Kondisi kehidupan yang lebih baik diramalkan mulai terbuka melalui peluang tersebut.

Rezeki yang perlahan mengalir menjadi salah satu tanda perubahan yang akan dialami. Kehormatan dari lingkungan sekitar turut menyertai perjalanan hidup pemilik weton ini.

Editor: Hanny Suwindari
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