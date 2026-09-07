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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 06.01 WIB

Uang Seolah Tak Pernah Habis! 4 Shio Ini Pandai Bertahan Saat Ekonomi Goyah

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kondisi ekonomi yang berubah-ubah membuat banyak orang harus lebih berhati-hati dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Namun, ada orang-orang yang dinilai mampu menjaga kondisi finansialnya tetap aman, bahkan ketika situasi ekonomi sedang kurang bersahabat.

Dalam astrologi Tiongkok, kemampuan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter bawaan dari shio tertentu. Mereka dipercaya memiliki kecenderungan lebih kuat dalam menabung, membuat perencanaan keuangan, sekaligus membaca peluang untuk menambah pemasukan.

Meski demikian, ramalan shio sebaiknya dipandang sebagai bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan sebagai kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik sehingga tidak mudah kehabisan uang ketika perekonomian sedang tidak stabil.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang realistis dan cukup berhati-hati dalam urusan finansial. Walaupun mereka tidak selalu menolak membeli barang berkualitas, keputusan mengenai uang biasanya tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan kebutuhan jangka panjang.

Bagi Kerbau, memiliki simpanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan rasa aman. Karena itu, mereka cenderung menyisihkan sebagian penghasilan dan menghindari keputusan finansial yang terlalu berisiko.

Kebiasaan tersebut membuat mereka dipercaya mampu memiliki cadangan dana ketika kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan. Dengan perencanaan yang matang, pengeluaran pun dapat dikendalikan sehingga kondisi keuangan tetap terjaga.

2. Shio Ayam

Shio Ayam digambarkan sebagai pribadi yang disiplin dan mempunyai orientasi kuat terhadap masa depan. Mereka tidak keberatan membangun kekayaan secara perlahan selama prosesnya terencana.

Dalam mengelola uang, pemilik shio ini cenderung menyukai sistem yang jelas. Mereka dapat membuat perencanaan pengeluaran, menyisihkan pendapatan, hingga memikirkan instrumen investasi untuk tujuan jangka panjang.

Kesabaran menjadi salah satu kekuatan mereka. Alih-alih mengejar keuntungan instan, Shio Ayam lebih nyaman melihat aset berkembang secara bertahap. Pola tersebut dipercaya membantu mereka menjaga kestabilan finansial dalam berbagai kondisi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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