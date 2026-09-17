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Sabik Aji Taufan
Kamis, 17 September 2026 | 19.51 WIB

Menkeu Suahasil Diminta Intensifkan Dialog Dengan Pemda, Pahami Kebutuhan Daerah

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres) - Image

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Aktivis sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama menilai, Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru Suahasil Nazara agar lebih banyak berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda). Langkah ini untuk mengertahui secara pasti kebutuhan daerah.

Sandri menilai, selama ini komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan efektif. Sehingga, uang yang dikucurkan oleh pemerintah pusat hanya berhitung fiskal.

Atas dasar itu, pusat perlu turun langsung ke daerah bertemu dengan gubernur, bupati dan wali kota. Dengan begitu, Kemenkeu mendapat gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan daerah.

“Harusnya ada komunikasi yang lebih efektif bukan hanya soal nila transferan yang bersifat fiskal semata namun kebutuhan daerah kan berbeda beda jadi ini lah yang kami harapkan ada komunikasi yang intensif," kata Sandri kepada wartawan, Kamis (17/9).

Sandri menuturkan, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak sebatas penyampaian kebijakan. Kemenkeu perlu membuka ruang dialog untuk mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi daerah.

"Komunikasi yang diperlukan adalah adanya ruang ruang diskusi atntara pemerintah pusat untuk dan pemerintah daerah mengenai perkembangan, situasi, dan kondisi daerah, termasuk kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi pemerintah pusat ke daerah," jelasnya.

Prabowo Lantik Suahasil Sebagai Menkeu

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (14/9). Prabowo mengganti posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa, kini posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara.

"Mengangkat Profesor Suahasil Nazara, Ph.D. sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029," sebagaimana dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Prabowo selanjutnya memimpin pelantikan Suahasil yang secara resmi diangkat menjadi Menteri Keungan untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029.

"Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan Saudara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara. Apakah Saudara beragama Kristen," tanya Prabowo.

"Siap, beragama Kristen Protestan," jawab Suahasil.

Prabowo meminta Suahasil dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan untuk setia kepada UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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