Menkeu Suahasil Diminta Intensifkan Dialog Dengan Pemda, Pahami Kebutuhan Daerah

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Aktivis sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama menilai, Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru Suahasil Nazara agar lebih banyak berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda). Langkah ini untuk mengertahui secara pasti kebutuhan daerah.
Sandri menilai, selama ini komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan efektif. Sehingga, uang yang dikucurkan oleh pemerintah pusat hanya berhitung fiskal.
Atas dasar itu, pusat perlu turun langsung ke daerah bertemu dengan gubernur, bupati dan wali kota. Dengan begitu, Kemenkeu mendapat gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan daerah.
“Harusnya ada komunikasi yang lebih efektif bukan hanya soal nila transferan yang bersifat fiskal semata namun kebutuhan daerah kan berbeda beda jadi ini lah yang kami harapkan ada komunikasi yang intensif," kata Sandri kepada wartawan, Kamis (17/9).
Sandri menuturkan, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak sebatas penyampaian kebijakan. Kemenkeu perlu membuka ruang dialog untuk mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi daerah.
"Komunikasi yang diperlukan adalah adanya ruang ruang diskusi atntara pemerintah pusat untuk dan pemerintah daerah mengenai perkembangan, situasi, dan kondisi daerah, termasuk kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi pemerintah pusat ke daerah," jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (14/9). Prabowo mengganti posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa, kini posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara.
"Mengangkat Profesor Suahasil Nazara, Ph.D. sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029," sebagaimana dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti di Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden Prabowo selanjutnya memimpin pelantikan Suahasil yang secara resmi diangkat menjadi Menteri Keungan untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029.
"Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan Saudara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara. Apakah Saudara beragama Kristen," tanya Prabowo.
"Siap, beragama Kristen Protestan," jawab Suahasil.
Prabowo meminta Suahasil dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan untuk setia kepada UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022