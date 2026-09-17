Menkeu Suahasil Diminta Intensifkan Dialog Dengan Pemda, Pahami Kebutuhan Daerah

JawaPos.com - Aktivis sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama menilai, Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru Suahasil Nazara agar lebih banyak berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda). Langkah ini untuk mengertahui secara pasti kebutuhan daerah.

Sandri menilai, selama ini komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan efektif. Sehingga, uang yang dikucurkan oleh pemerintah pusat hanya berhitung fiskal.

Atas dasar itu, pusat perlu turun langsung ke daerah bertemu dengan gubernur, bupati dan wali kota. Dengan begitu, Kemenkeu mendapat gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan daerah.

“Harusnya ada komunikasi yang lebih efektif bukan hanya soal nila transferan yang bersifat fiskal semata namun kebutuhan daerah kan berbeda beda jadi ini lah yang kami harapkan ada komunikasi yang intensif," kata Sandri kepada wartawan, Kamis (17/9).

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Sandri menuturkan, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak sebatas penyampaian kebijakan. Kemenkeu perlu membuka ruang dialog untuk mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi daerah.

"Komunikasi yang diperlukan adalah adanya ruang ruang diskusi atntara pemerintah pusat untuk dan pemerintah daerah mengenai perkembangan, situasi, dan kondisi daerah, termasuk kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi pemerintah pusat ke daerah," jelasnya.