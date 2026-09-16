Purbaya Digantikan Suahasil Nazara, Unggahan sang Istri Ida Yulidina di Medsos Diserbu Warganet

Pejabat lama Purbaya Yudhi Sadewa usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
JawaPos.com - Nama Purbaya Yudhi Sadewa kembali santer setelah istrinya Ida Yulidina mencurahkan isi hatinya di sosial media usai suaminya di pecat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).
Sebagaimana diketahui, Purbaya resmi tidak menjabat sebagai Menkeu setelah melaksanakan rapat dengan Komisi IV DPD RI dan digantikan oleh Wakilnya yaitu Suahasil Nazara pada Senin (14/9).
Pergantian tersebut kemudian menjadi perhatian publik lantaran Purbaya masih menjalankan sejumlah agenda kedinasan sebelum mengetahui keputusan pergantian dirinya.
Di tengah ramainya pemberitaan mengenai pencopotan Purbaya, unggahan Ida Yulidina turut menjadi sorotan. Ia menyinggung kondisi negara, kejujuran, hingga kebenaran yang menurutnya pada akhirnya akan terungkap.
"Emang negara kita tidak bisa diperbaiki. Kebanyakan orang jahatnya dari pada yang jujur," tulis Ida dalam akun facebooknya.
Unggahan tersebut kemudian direspon oleh sejumlah warganet dan mendapatkan suka hingga 1,9 ribu dan 945 komentar pada akun Facebook-nya.
Ida juga berkomentar dalam postingan tersebut yang menyampaikan permintaan maaf atas usaha maksimal yang telah dilakukan jika masih ada kekecewaan di masyarakat kepada keputusan suaminya.
“Mohon maaf bapak sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau masih mengecewakan. Pada akhirnya nanti kebenaran juga akan terungkap,” tulisnya.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa terdapat kekecewaan diraut wajah suaminya yang baru saja dipecat sebagai bendahara negara.
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Jawa Pos
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