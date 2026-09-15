Suahasil Jadi Menkeu Baru, DPR Pastikan Tata Kelola Fiskal Aman

Suahasil Nazara (kiri) mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun meyakini Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mampu menjalankan tugas barunya. Suahasil yang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa mengawal berbagai program Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Suahasil tidak perlu diberikan arahan khusus karena telah memahami tugas yang harus dijalankan sebagai Menteri Keuangan. Pasalnya, Suahasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan sehingga telah memahami berbagai persoalan di Kementerian Keuangan.
“Pak Sua (Menkeu) sudah tahu apa yang harus dia lakukan bagaimana mengintegrasikan semua keinginan visi-visi presiden tentang pertumbuhan,” ujar Misbakhun kepada awak media dikutip Selasa (15/9).
Misbakhun mengatakan, Menteri Keuangan baru juga sudah memahami bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Serta mengantisipasi gejolak global seperti apa yang sudah diimpelentasikan dalam RAPBN 2027.
Ia mengatakan, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam APBN 2027. Target tersebut perlu diiringi dengan kemampuan pemerintah menghadapi berbagai tantangan eksternal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022