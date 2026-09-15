Suahasil Jadi Menkeu Baru, DPR Pastikan Tata Kelola Fiskal Aman

JawaPos.com - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun meyakini Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mampu menjalankan tugas barunya. Suahasil yang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa mengawal berbagai program Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Suahasil tidak perlu diberikan arahan khusus karena telah memahami tugas yang harus dijalankan sebagai Menteri Keuangan. Pasalnya, Suahasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan sehingga telah memahami berbagai persoalan di Kementerian Keuangan.

“Pak Sua (Menkeu) sudah tahu apa yang harus dia lakukan bagaimana mengintegrasikan semua keinginan visi-visi presiden tentang pertumbuhan,” ujar Misbakhun kepada awak media dikutip Selasa (15/9).

Misbakhun mengatakan, Menteri Keuangan baru juga sudah memahami bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Serta mengantisipasi gejolak global seperti apa yang sudah diimpelentasikan dalam RAPBN 2027.